Andy Murray bejelentette, hogy az olimpia után végleg visszavonul

„Megérkeztem Párizsba az utolsó teniszversenyemre” –írta ki az X-en Andy Murray és ezzel bejelentette, hogy a 2024-es olimpia után visszavonul.

Murray volt az első férfi teniszező, aki két olimpián is győzni tudott. 2012-ben Londonban és 2016-ban Rióban diadalmaskodott a játékokon. Ezen kívül 28 egyéni ATP-tornagyőzelmet szerzett, közülük hármat Grand Slam-versenyen. Kétszer nyert Wimbledonban és egyszer a US Openen. 2016-ban játszott döntőt utoljára (amit meg is nyert), azóta leszálló ágban volt a karrierje.

photo_camera Andy Murray Fotó: JAVIER SORIANO

A most 37 éves teniszező egy hónapja Wimbledonban csak a páros számban állt pályára, az egyéniben nem indult el. „Nehéz, mert szeretnék tovább játszani, de nem tudok. Fizikailag már túl nehéz. Örökké játszani akarok. Imádom ezt a sportot” – mondta akkor.