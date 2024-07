Kevesebb mint két nap alatt 100 millió dollár jött össze Kamala Harris kampányára, ilyet még Trump és Biden sem tudott

Vasárnap délutántól hétfő estig több mint 100 millió dollár gyűlt össze Harris kampányára, ez pedig messze meghaladja azt, amit Biden vagy Trump ugyanennyi idő alatt össze tudott gyűjteni. A demokraták egyik nagyobb támogatója, Amy Goldman Fowler egymaga 27 millió dollárt adományozott. Saját bevallása szerint nagy tisztelője Kamala Harrisnek, és teljes mértékben támogatja a jelölését.

Időközben George Clooney is beállt Harris mögé. A színész két héttel korábban a New York Times-ban megjelent véleménycikkében kérte Joe Bident, hogy lépjen vissza az elnökjelöltségtől. Clooney kedd délelőtt a CNN-nek adott nyilatkozatában jelentette ki, hogy támogatja Kamala Harris elnökjelöltségét, ugyanakkor megköszönte Joe Bidennek, hogy úgy döntött, visszalép a jelöltségtől.

Kedden Harris a Wisconsin állambeli Milwaukee-ban tart kampányeseményt, a jelentős afroamerikai lakossággal rendelkező város, kulcsszerepet fog játszani a novemberi választások során. 2020-ban Biden itt mindössze 20 ezer szavazattal tudott nyerni, és a legutóbbi közvélemény-kutatások is arra utaltak, hogy itt szoros verseny várható idén is. (New York Times)