Megnevezték a southporti késelőt

Először közölték annak a 17 éves fiúnak a nevét, akit azzal vádolnak, hogy késsel támadt gyerekekre egy Taylor Swift-témájú tánc-, jóga- és karkötőkészítő rendezvényen Southportban. A támadásban három gyerek vesztette életét, kilenc ember megsebesült.

A 17 éves fiú neve Axel Rudakubana. A lancashire-i Banksből származó tinédzser ellen ellen háromrendbeli gyilkosság és tízrendbeli gyilkossági kísérlet miatt emeltek vádat.

Az itv azt írj, korábban az életkora miatt nem lehetett megnevezni, de augusztus 7-én lesz 18 éves, ezért már most közzétették a nevét. A bíró azzal indokolta mindezt, hogy a fiú nevének közzétételével megszűnne az interneten „a vádlott személyazonosságát övező titokzatosság”. Rudakubanánál a hatóságok szerint egy hajlított pengéjű konyhakés volt, amikor a gyerekekre támadt.

A sajtó beszámolója szerint Axel Rudakubana a vádemelés során „bő, szürke tréningruhát és fekete papucsot viselt”, és „mosolygott”, amikor megkérték, hogy üljön le.

A késelés után több brit városban is zavargások törtek ki, Londonban több mint száz embert tartóztattak le. Tüntetések voltak Manchesterben is, Hartlepoolban pedig felgyújtottak egy rendőrautót is, a rendőröket pedig tűzijátékkal, üvegekkel és tojásokkal dobálták.