Több mint 100 embert tartóztattak le a southporti késelés miatt kitört zavargások alatt

Londonban több mint száz embert tartóztattak le, amikor a southporti késelés miatt tartott megemlékezés után zavargások törtek ki. A Guardian azt írja, több városban is tüntettek, így Hartlepoolban és Manchesterben is. Előbbiben felgyújtottak egy rendőrautót is, a rendőröket pedig tűzijátékkal, üvegekkel és tojásokkal dobálták.

Londonban Enough is Enough (Elég volt) címmel tartottak demonstrációt, a tüntetők aztán összecsaptak a rendőrökkel. A hatóságok közlése szerint több mint száz embert tartóztattak le „erőszakos rendbontás, egy segélyhívó dolgozó elleni támadás és a tüntetés feltételeinek megszegése miatt, néhány rendőr pedig kisebb sérüléseket szenvedett”.

photo_camera Fotó: BENJAMIN CREMEL/AFP

Ahogy korábban mi is megírtuk, harminckilenc rendőr megsérült, miután Southportban zavargások törtek ki néhány órával azután, hogy a southporti késelés áldozataira emlékeztek. Hétfőn tizenegy embert, köztük több gyereket is megkéselt egy 17 éves férfi Southportban, Angliában. A támadásban három gyerek vesztette életét, kilenc ember megsebesült. A késelés egy 6-11 év közötti gyerekek számára tartott, Taylor Swift-témájú tánc-, jóga- és karkötőkészítő rendezvényen történt. A támadót, egy 17 éves fiút letartóztattak. (Guardian)