Orosz szempontból ez a háború globális, az ukránok és a nyugat is egyre inkább globálisan reagálnak

Szudánban, Maliban vagy éppen Szíriában is támadnak orosz katonákat az ukrán különleges erők.

Rácz András szerint az ukránok azt az eszköz- és emberállományt igyekeznek pusztítani, amit az oroszok majd átvihetnének Ukrajnába.

Az ilyen támadásoknak mind a nyugati, mind az ukrán közvélemény előtt presztízs és szimbolikus értéke is van: meg akarják mutatni, hogy erre is képesek – véli Jójárt Krisztián.

Ukrajna nem sokkal az orosz invázió 2022 februári megindítása után elkezdett orosz területeket támadni a saját eszközeivel, idővel – a korlátozások lazítása után – pedig már a nyugati szövetségesektől kapott fegyverekkel is támad orosz magterületeket, így ez nem tekinthető újdonságnak.

Mostanában viszont egyre több hír jelenik meg arról, hogy ukrán különleges erők orosz katonákat támadtak a világ különböző pontjain, Szudánban, Maliban vagy éppen Szíriában. Első (és második) pillantásra is meglepőnek tűnhet, hogyan lehet a két és fél éve óriási nyomás alatt levő ukrán hadseregnek ereje és képessége arra, hogy a világ másik felén támadjon orosz katonákat. Pontos információk egyik esetről sem állnak rendelkezésre, de így is érdemes végiggondolni, mire következtethetünk az ismeretek alapján.

Szudántól Szíriáig

Hónapok óta lehet olvasni arról, hogy az ukránok Szudánban is harcolnak az oroszok ellen, pontosabban az ukrán különleges erők a szudáni hadsereget támogatják a lázadó RFS-sel szövetséges orosz Wagner zsoldosok ellen. Nemrég a Kyiv Post publikált egy videót, amin egy elfogott orosz foglyot mutatnak, akit két afrikai férfi mellett kihallgatnak. A videó a Kyiv Post szerint a fedett műveletekért felelős ukrán katonai hírszerzési forrásból származik.

Korábban olyan videók is kikerültek az internetre, amelyeken ukrán stílusú kamikaze dróncsapások láthatóak az szudáni lázadó RSF-erők ellen, erről szakértők azt tudták csak megállapítani, hogy ezeket a csapásokat valószínűleg a kijevi különleges erők hajtották végre, de keringtek már képek a közösségi médiában egy Szudánban tevékenykedő, világos bőrű mesterlövészről is, akit ukránnak írtak le. (A mesterlövészes videókat a Bellingcat is vizsgálta, és bár azt sikerült bizonyítaniuk, hogy Szudánban készültek, azt nem, hogy a rajtuk szereplő alak valóban az ukrán különleges erőkhöz tartozik-e.) Az a közös mindhárom szudáni esetben, hogy egyiket sem sikerült független forrásokból, minden kétséget kizáróan bizonyítani.

Az biztos azonban, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szeptemberben az írországi Shannon repülőterén találkozott Abdel Fattah al-Burhan szudáni hadseregfőnökkel, ami után így nyilatkozott: „Megvitattuk közös biztonsági kihívásainkat, nevezetesen az Oroszország által finanszírozott illegális fegyveres csoportok tevékenységét."

Az ukrán katonai hírszerzés azt állítja, hogy részt vett abban a rajtaütésben, ami megölte az orosz Wagner-csoport harcosait Maliban. Andrij Juszov, az ukrán katonai hírszerzés szóvivője azt mondta, hogy „a lázadók nélkülözhetetlen információkat kaptak, és nem csak információkat, amik lehetővé tették a sikeres katonai műveletet az orosz háborús bűnösök ellen”. Juszov ugyanakkor nem közölte, hogy ukrán katonák részt vettek-e a harcokban, vagy jelen voltak-e az országban. Akkor azt mondta, hogy „egyelőre nem fog a részletekről beszélni, de lesz még több is”.

photo_camera Maliban mondanak köszönetet a Wagnernek. Fotó: FLORENT VERGNES/AFP

A Le Monde – tuareg forrásokra hivatkozva – arról írt, hogy az ukrán különleges erők információs és képzési támogatást ajánlottak a tuareg mali lázadóknak. Ennek a rajtaütésnek az összetettsége azt valószínűsíti, hogy az ukránok is kaptak külső segítséget.

Néhány nappal később, szintén a Kyiv Posttól jött a hír, hogy az ukránok szerepet játszhattak egy szíriai orosz bázis lebombázásában nem sokkal azután, hogy Vlagyimir Putyin találkozott Bashar el-Aszaddal. A találkozó után néhány órával az Kyiv Post beszámolója szerint az ukrán katonai hírszerzés (GUR) csapást mért az orosz erők által használt Kuweires légibázisra, Aleppótól keletre.

photo_camera Aszad és Putyin találkozója 2024. július 24-én, Moszkvában. Fotó: KREMLIN PRESS OFFICE / HANDOUT/Anadolu via AFP

Nem tegnap kezdődött

Rácz András Oroszország-szakértő a 444 megkeresésére elmondta, hogy az ukrajnai hadszíntéren kívül is az ukránok minden lehető eszközzel küzdenek az oroszok ellen, és ez nem a mostani támadásokkal indult.