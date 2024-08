Forró nappalok jönnek, éjszaka is izzadhatunk

Újabb forró hét követketik, hétfőn a legmelegebb helyeken 38 fok sem kizárt, de az Időkép előrejelzése szerint lesznek olyan szerencsés tájak az országban, ahol maximum 29 fok lesz. Ezeket az alacsonyabb maximumokat az ország északkeleti részében élők élvezhetik.

Kedden állítólag lesznek fátyol- és gomolyfelhők az égen, sőt, északon illetve északnyugaton még záporok és zivatarok is. A meleg viszont marad, továbbra is 29-38 fok várható. Hasonló lesz a helyzet szerdán, csütörtökön és pénteken is, annyi különbséggel, hogy a hőmérők higanyszála már a 40 fokot nyaldoshatja.

Éjjelente 20 fok felett lesznek a maximumok, fázni senki sem fog.