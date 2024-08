Önmagát ismétlő történelem: Simicska Lajos (ezúttal homármintás bermudában) a szigligeti kikötőben

Ma már talán kevesebben emlékeznek rá, és biztos akad, aki tagadná is, de a 2010-es évek legelején Simicska Lajos nevét csak suttogva merték kiejteni a kormánypárti padsorok között. Hogy mekkora hatalma volt az első kétharmados ciklusban az egykori pártpénztárnoknak, a Közgép Zrt. és számtalan médiaipari nagyvállalat tulajdonosának, azt viszont mindenki tudta, épp emiatt félelemmel vegyes misztikum lengte körül a Simicska nevet. Volt, hogy miniszterek előszobáztak nála órákon át a Radóc utcai irodájában, minden jelentősebb közbeszerzésre rálátása volt. Sokáig azt sem lehetett tudni, hogy pontosan ki a Közgép tulajdonosa, amíg Pethő András cikkében fel nem fedte az igazságot. (Azóta a cikket közlő Origo is a kormány befolyása alá került.)

A misztikumhoz tartozott, hogy az egykori APEH-elnök Simicska, aki korábban is háttérembernek számított, az első Orbán-kormány idején teljesen kivonult a nyilvánosságból; de az ellenzékben töltött nyolc év alatt így is a kezében összpontosult a jobboldali médiabirodalom, és komoly érdemei voltak a 2010-es kétharmados Fidesz-győzelemben.

Interjút, nyilatkozatot sosem adott, fénykép sem készült róla hosszú ideig, egészen addig, amíg Németh Dániel – akkor a Magyar Narancs, most a 444 fotósa – 2012 nyarán kitartó munkával le nem fotózta őt a szigligeti kikötő étterménél, egy Heavy Tools pólóban, cigivel a kezében, Fonyó Károly, az általa fémjelzett reklámbirodalom kulcsembere társaságában. A jelenet kifejezőbb nem is lehetett volna: Simicska és Fonyó hosszas körmondatok helyett kis sárga cetliket rakosgattak egymás mellé az asztalon.

Simicska és Fonyó 2012 nyarán a szigligeti kikötőben

Azóta sok minden megváltozott: a következő nyáron (még mindig a Narancs színeiben) már nem „csak” lefotózni sikerült a hózentrógerban, lelkesen állva tapsoló Simicskát a veszprémi kézilabdacsarnok VIP-páholyában (az első kétharmados ciklus végén ők számítottak a klub egyik legnagyobb támogatójának), de néhány szót is lehetett váltani vele a parkolóban.

De persze a Simicska–Orbán-konfliktus 2015-ös kitörése, a hisztérikus hangulatú interjúk, a gecizés és a médiaháború kirobbanása után változott meg igazán a széljárás. Simicska kijött a fényre: többször megmutatta magát, volt, hogy graffitizett Veszprém utcáin, harcolt a Fidesz ellen, végül alulmaradt és kapitulált, a 2018-as választási győzelem után elvonult, közvetítőkön keresztül leadta a céghálót Mészáros Lőrincnek és embereinek. (Politikai nekrológunk róla itt olvasható.) Egy ideig Orbán médiája vadászott rá, aztán hagyták elvonulni, sőt a kecskefarmját is megtarthatta, juhokat és lovakat is engedtek neki tenyészteni, panzióra is kapott támogatást. Azóta hébe-hóba elkapják fotósok, de továbbra sem nyilatkozik.

12 évvel az első szigligeti képsorozat után úgy tűnik, Simicska továbbra is jól van. Szombaton olvasónk, Zsófi a szigligeti strandról küldött élő fotósorozatot az egykor hírhedt háttéremberről. Aki ezúttal nem Fonyóval, hanem a feleségével falatozott: a jeges teát limonádéra, a Pall Mallt tejberizsre, a Heavy Toolst Adidasra cserélte, és bár vékonyabbnak látszik néhány milliárd forinttal, nem kevésbé elégedetlennek, mint mikor tizenkét éve kikérte ugyanezt az éttermi számlát. Divatszakértőink szerint ízlése is finomodott: a homármintás bermuda igazi különlegesség, nem csak látványra vagány, de „puha anyaga páratlan kényelmet biztosít a viselője számára, aki így önfeledten élvezheti a nyári szezont”.

