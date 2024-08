Több mint 15 millió forintot kaszált júliusban a MÁV a bliccelőkből

Júliusban több mint 15 millió forintot fizettek be a bliccelők a MÁV-nak, írta honlapján a vasúttársaság. Ez rekordnak számít, ekkora bevételük soha korábban nem volt. A behajtásból származó bevételek nemcsak júliusban, hanem 2024 első félévében is kimagaslóak voltak: januártól júliusig közel 80 millió forintot fizettek be jegy nélkül utazók, ami 40 százalékkal haladta meg a tavalyi azonos időszak értékeit.

A bliccelésből származó második legmagasabb havi bevétel 13,3 millió forint volt még 2020 márciusában, vagyis négyéves rekord dőlt meg júliusban az összesen 15,2 millió forintos befizetéssel. Az összeg jelentős mennyiségű késedelmi díjat és kamatot is tartalmaz, a legmagasabb egyösszegű befizetés elérte a 148 ezer forintot.

photo_camera Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

A cég azt is írta, minél később rendezi valaki az adósságát, annál többet kell fizetnie. Sőt, ha jogi úton érvényesítik a vasút felé fennálló tartozást, úgy a kamarai és végrehajtói díjak is az utast terhelik, komoly szankciókkal, jogi eljárással, sőt akár ingatlanja elvesztésével néz szembe az, aki a vasút felé fennálló adósságát nem rendezi.