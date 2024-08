Újrahasznosítanak és varrni is tanítanak a gödöllői Zöld Varrodában, ezáltal rengeteg textilhulladéktól kímélik meg a környezetet. Táskák, szütyők és székhuzatok is készülnek a kidobásra ítélt anyagokból. De jótékonysági céllal is varrtak már a klub tagjai. Missziójuk, hogy minden betérőt megtanítsanak varrni, hogy az újrahasznosítást otthon is folytatni lehessen. A Deutsche Welle riportja.

