Tömegesen mondanak fel egy budai gyermekotthonban, mert nem hajlandók kitölteni a BM szenzitív tesztjét

A budapesti Cseppkő Gyermekotthon három vezetője és 15 másik munkatárs is távozik az intézményből, mert nem voltak hajlandók kitölteni a júniusban bevezetett 500 kérdéses tesztet, ami egy sor szenzitív adatra kérdez rá - tudta meg a 24.hu. A tömeges távozást a fenntartó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) is megerősítette, de szerintük nem veszélyezteti a gyermekotthon zavartalan működését, hogy néhány nap alatt minden hatodik dolgozójuk távozik.

A II. kerületi Cseppkő Gyermekotthont múlt szerda óta megbízott igazgató vezeti, mert az előző igazgató a két helyettesével együtt távozott. "A 14 évnyi gyermekotthoni igazgatói poszttól fájó szívvel és saját döntésem alapján búcsúztam el. Ennek oka az volt, hogy a gyermekek szeretete ellenére olyan feltételeket kellett volna elfogadnom, amelyek sem szakmailag, sem emberileg nem voltak már vállalhatók számomra" - nyilatkozta Herczeg Krisztián.

photo_camera A Cseppkõ utcai gyermekotthon bejárata Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A 24.hu úgy tudja, hogy rajta kívül egy sor munkatársa is távozott, mert nem voltak hajlandók kitölteni a kormány júniusban bevezetett feddhetetlenségi nyilatkozatát. Ezt az 500 kérdéses alkalmassági vizsgát a kegyelmi botrányra reagálva vezették be, azt hangsúlyozva, hogy a kormány mindent megtesz azért, hogy megelőzze a pedofil és egyéb visszaéléseket. A "kifogástalan életvitelre" vonatkozó kérdések többek között a gyermekvédelmi munkatársak nemi életére és irányultságára, alkoholfogyasztási és szórakozási szokásaira kérdeznek rá, és a vezetők családtagjaiknak is nyilatkozniuk kell.

A 24.hu-nak az SZGYF megerősítette a felmondásokat, eszerint a Cseppkő Gyermekotthonból 18 főnek szűnt meg idáig a munkaviszonya, ez mint hatodik munkavállalót jelent. A fenntartó ennek ellenére úgy gondolja, hogy a felmondási hullám nem veszélyezteti az otthonban élő gyermekek érdekeit. A korábbi intézményvezető távozásáról azt írják, hogy "2024. augusztus 21-én a jogszabály erejénél fogva azonnali hatállyal szűnt meg a munkaviszonya, mert a kifogástalan életvitel ellenőrzést ellehetetlenítette azzal, hogy az ellenőrzés alapjául szolgáló adatlapot nem írta alá".

A 24.hu úgy tudja, hogy több más munkavállaló esetében is arról van szó, valójában nem ők mondtak fel, hanem a fenntartó nem hosszabbíthatja meg a szerződésüket azoknak, akik nem hajlandók alávetni magukat az átvilágításnak.