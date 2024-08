Visszavette a részét az MCC-Libritől a Kalligram kiadó tulajdonosa, mert féltette az autonómiáját

Visszavásárolta a Libri 49 százalékos, kisebbségi tulajdonrészét a Kalligramból a könyvkiadót alapító többségi tulajdonos, Mészáros Sándor. A Libri Kiadói Csoportot tavaly vásárolta fel a több száz milliárdos állami vagyonátruházással felpumpált MCC, így a magyar könyvpiac domináns helyzetben lévő szereplője és az alá tartozó kiadók is a kormányközeli, Orbán Balázs elnöksége alatt működő MCC tulajdonába kerültek.

A Kalligram helyzete annyiban egyedi volt, hogy ott a Libri, és így közvetve az MCC, azóta is csak kisebbségi tulajdonos volt: a Kalligramba még 2017-ben vásárolta be magát a Libri, de csak 49 százalékban. Mészáros most ezt a részt vásárolta vissza.

A hírről beszámoló Indexnek (hogy miért ők számoltak be róla, magyarázza az összefonódás: Starcz Ákos, a Libri–Bookline Zrt. igazgatóságának elnöke az Index kiadójának most is az igazgatósági tagja) Sárközy Bence, a Libri Könyvkiadó Kft. vezetője azt mondta, ők kezdeményezték a szétválást, mert a Kalligramban való részesedésük zárvány maradt, ami nem váltotta be a pénzügyi reményeket, további segítséget viszont a kiadó függetlensége miatt nem tudtak adni.

Ennél érdekesebbek azonban a Kalligramot vezető Mészáros Sándor szavai, aki azt hangsúlyozta, hogy a visszavásárlással az autonómiáját akarta biztosítani: függetlenné akart válni, ezért tartotta fontosnak, hogy kivásárolja magát.

"Kár volna tagadni, tartottam attól, hogy az autonómiánk veszélybe kerül, és nem akartam megvárni, mi lesz a vége. Számomra a kultúra autonómiája végtelenül fontos. A magyarországi intézményekben azonban sok kivéreztetést, ellehetetlenülést tapasztalok, amelyeket nézni is nehéz"

- fogalmazott. Bár mint hangsúlyozta, a Librivel való együttműködése végig korrekt volt, meglepte, amikor az MCC tavaly megvette a Libri Kiadói Csoportot, ő pedig el akarta kerülni, hogy bárki beleszólhasson abba, hogy milyen könyvet akar kiadni.

photo_camera Mészáros Sándor, a Kalligram kiadó tulajdonosa

Mészáros Sándort mi is felhívtuk a hír után, ő pedig arról beszélt a 444-nek, hogy már tavaly júniusban, amikor nyilvánosságra került, hogy jön az MCC, javasolták neki, hogy vegye vissza a kisebbségi részvényeket. A tárgyalások tavaly októberben lettek komolyabbak, és bár azok eléggé elhúzódtak, "nem volt semmi vegzatúra" - mondta, és azóta sem érzékeli, hogy a Libri, akik a magyar könyvkeresekedelemben még inkább monopolhelyzetben vannak, hátrébb sorolták volna a kalligramos könyveket.



"Nem volt a visszavásárlásban semmi hősies, de az autonómiára nagyon érzékeny vagyok. Látszik, hogy nagyon erős az okkupálás a magyar gazdaságban, és a függetlenség számomra alapvető. Nagyon sok minden monopolhelyzet felé mutat a könyvkiadásban, miközben a kulturális könyvkiadás esélyei már a kétezres évektől romlanak. A Kalligramtól függetlenül is nagyon súlyos a kulturális szférában az intézmények kivéreztetése"

- mondta a 444-nek.

Mészáros Sándor szerint a Librinek sok tekintetben hálás lehet, de sok ismeretlen tényező van a könyvszakmában, az ideológiai viták és az LMBTQ-propagandával vádolt kiadványok elleni hatósági fellépések pedig félelmet gerjesztenek a közegben. "Az ideológiai viták inkább pótcselekvésre utalnak, hülyeségekről beszélünk kultúracsinálás helyett".