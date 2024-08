Egy hévízgyörki tippmixelő 15,5 milliót nyert az olimpián, én 10 ezret buktam a foci-Eb-n

Kétszer indultam a 444 házi tippmixversenyén, mindkétszer már akkor elfogyott a játékra szánt keretem, amikor a többiek igazából még el sem kezdték a versenyt, így mi sem természetesebb, hogy én szemlézzem a HVG hírét a magyarok foci-Eb és olimpia alatti tippmixelési szokásairól. (Utolsó, tippmixelésre szánt pénzemet június 28-án vesztettem el, amikor 1274 forinttal kötésben tettem meg Németország és Olaszország továbbjutását, de a svájciak keresztülhúzták a számításomat.)

A Szerencsejáték Zrt. forgalma 20-30 százalékkal nő nagy sportesemények idején, de idén ennél is nagyobb volt az ugrás. A csapatsportok, azon belül is a magyar érdekeltségű meccsek voltak a legnépszerűbbek. (Ezt sosem értettem: nem elég, hogy szurkolni kell a magyaroknak, ami már önmagában idegőrlő tud lenni, gondoljunk csak egy női kézilabda- vagy férfi vízilabdameccsre, még külön idegeskedhetünk a pénzünk miatt is.)

A lap megemlít néhány nagy kaszálást is, amit a magamfajta fogadó vagy elhisz, vagy nem. Érdekes módon két kollégám, Mr. Csodaleső Balfasz és Mr. Tutizós Balfasz tippjei nem szerepelnek az összesítőben, ahogy az enyéim se, ugyebár:

A magyar–holland női kézimeccsen élőben tettek 100 ezer forintot a magyarok 4 gólos vereségére, egymillió forint lett a jutalom.

100 ezret tett egy szerencsés arra a csoportkör után, hogy a svéd Nathalie Hagman lesz a torna gólkirálya, 575 ezret nyert.

Márton Viviana olimpiai aranyérmére 20 ezer forintot tett fel egy szerencsés fogadó, 2 milliót nyert.

A legnagyobbat egy hévízgyörki tippelő kaszálta, aki kötésben tett meg olimpiai eseményeket 8400 forintért, ő végül 15,5 milliót vitt haza.

Arról nem szól a cikk, hogy Szerencsejáték Zrt. mennyit nyert az olimpián és a foci-Eb-n. Én 10 ezer forint mínusszal zártam az Eb-kalandot.