Az ukrán légvédelem lőhette le a saját F-16-osukat, ezért rúghatták ki a légierő parancsnokát

Az ukránok saját Patriot légvédelmi rakétája lőhette le hétfőn az első éles bevetésén lezuhant F-16-ost, benne az egyik legjobb ukrán vadászpilótával. Erről nem hivatalos ukrán források alapján ír a lengyel Gazeta Wyborcza, és ugyanez a találgatás szerepel a New York Times cikkében is, egyéb lehetőségekkel együtt.

Az ukrán F-16-os az eddigi legnagyobb orosz légitámadás közben zuhant le hétfőn, az utólag posztumusz ezredesi rangot kapott pilótának, a "Moonlight" néven ismert Olekszij Mesznek nem sikerült katapultálnia.

photo_camera Ukrán MIG-29-esek tiszteletadása a bevetésén meghalt Olekszij Mesz ravatalán Fotó: HANDOUT/AFP





Mesának ez volt az első éles bevetése az F-16-ossal, amiknek a nyugati átadásáért az ukránok őt is bevetették korábban a lobbitevékenységben. A háború miatt a kiképzésre csak fél év állt rendelkezésre, jóval kevesebb, mint amit békeidőben szükségesnek tartanának.

Hogy pontosan miért zuhant le az ukrán vadászgép, hivatalosan továbbra sem közölték. Az ukrán védelmi minisztérium először azt mondta, hogy ennek megállapítására nemzetközi szakértőket vonnak be, másnap viszont Zelenszkij elnök indoklás nélkül menesztette Mikola Olescsuk tábornokot, az ukrán légierő parancsnokát.

Egyes feltételezések szerint a gép elvesztésének az ukrán légvédelem hibája lehetett az oka. Az F-16-os presztízsokokból is kellemetlen pusztulása azért ishomályos, mert nehéz elképzelni, hogy a nagyértékű F-16-osokat az orosz határ közelében, az orosz légierő hatósugarában vetették volna be. Ugyanilyen valószínűtlen, hogy az orosz vadászgépeket olyan extrém kockázatnak tették volna ki, hogy mélyen behatoljanak Ukrajna belsejébe.

Arról, hogy baráti tűz találta volna el az Egyesült Államoktól nagy nehezen megkapott első F-16-osok egyikét, először az ukrán Rada ellenzéki képvisője, a hadvezetéssel szemben máskor is kritikus Marjana Bezugla, a nemzetbiztonsági, védelmi és hírszerzési bizottság korábbi alelnöke beszélt. Bezugla azt állítja, hogy ezt Olescsuk először megpróbálta eltitkolni Zelenszkij elnök ellen, emiatt is kellett azonnal repülnie.

A Patriot hordozórakéták azonosító rendszere elvileg képes megkülönböztetni a saját gépeket az idegen célpontoktól, de a gyakorlatban nem lehet teljesen kizárni, hogy a légvédelmi egységek és a repülőgépek közötti koordináció hiánya okozta a tragédiát. A kockázatokat növelhette, hogy a légvédelem és a pilóták különböző országokból származó felszereléseket használnak. Ugyanabban az időben, amikor Moonlight orosz rakétákat üldözött, az ukrán mobil légvédelmi csoportok három különböző védelmi rendszerrel, a Patriotok mellett Stinger rakétákkal és brit Starstreak rakétákkal próbálták elfogni a 127 ukrán célpontok felé tartó orosz rakétát és támadó drónokat.

Szombaton két magas rangú amerikai katonai tisztviselő azt állította a New York Times-nak, hogy ezzel együtt valószínűleg nem baráti tűz lőtte le az F-16-ost, egyéb lehetőségeket is vizsgálnak, nem kizárt a mechanikai hiba, de a pilótahiba sem. Az is elképzelhető, hogy egy megsemmisített rakéta darabjai találták el a repülőgépet - egyelőre minden verziót mérlegelnek, beleértve a baráti tüzet is.

(New York Times, Gazeta Wyborcza)