Előkerült Horváthék csepeli félmilliárdos luxusházának hirdetése, ami segített feltárni az orosz belüggyel való üzletelésüket

A múlt héten derült ki, hogy letartóztattak egy magyar állampolgárt, mert katonai minőségű rádiókat akart a szankciók ellenére Oroszországba csempészni.

Azt már kiderítettük, hogy a férfi a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség moszkvai partner irodáján dolgozott, amit az anyja vezetett

Most azt is bemutatjuk, hogy hogyan üzleteltek mindez idő alatt a putyini rezsimmel.

Csepelen, a Királyerdőn, a Duna-parti kertvárosban vannak szép nagy családi házak, de kevés van abból a kategóriából, amelyet most hirdetnek ott. Azt írják róla, hogy 740 négyzetméter, a nappalin kívül még kilenc szoba és négy fürdőszoba van benne, a telek ehhez képest szerényebb, de így is több mint 1200 négyzetméter. A hirdetés nem finomkodik a jelzőkkel: „Igazán igényes, kivételesen nívós családi házról beszélünk, mely teljes bútorzattal eladó. Minden beépített és nem beépített bútor is egyedileg ide tervezve készült. A nappali. a konyha és az étkező területén minden bútor Versace, a csillárok ötvösművészek kiemelkedő munkái, szintén egyedileg ide gyártva. Ezt a nagy, 120 négyzetméteres életteret egy kandalló márvány borítással kapcsolja össze. A konyhabútor munkapultját is csodálatos márvány borítja. Az összes beltéri ajtó cseresznyefából készült, Tiffany üvegezéssel.” Mindez több mint félmilliárd forintba kerül, egészen pontosan másfél millió euróba.

photo_camera A Horváth család csepeli háza Forrás: ingatlan.com

Ez az ingatlanhirdetés óriási segítségünkre volt abban, hogy pontosabb képet kapjunk Horváth Ficzere Margaritáról, a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség korábbi irodavezetőjéről, az ő családjáról és az orosz állami szervekhez kötődő kapcsolatáról. Ehhez rendkívül bonyolult, legalább hét országot érintő céghálón kellett kiigazodnunk. Ebben a cikkben most az olvasót is megpróbáljuk végigvezetni ezen. A múlt héten derült ki, hogy Bence Horvathot letartóztatták San Franciscóban. Azzal vádolják, hogy a szankciók kikerülésével katonai minőségű rádiókat akart csempészni Oroszországba, amelyeket az orosz állam szervei használtak volna fel. Ez a férfi a HEPA moszkvai partner irodáját korábban vezető Horváth Ficzere Margarita fia, aki maga is a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség (HEPA) moszkvai partner irodájának munkatársa volt.

photo_camera Horváth Ficzere Margarita vállát a fia, Bence Horvath fogja.

A magyar Külügyminisztérium szerint a moszkvai partner irodát nem egy magyar állami cég működtette, hanem egy orosz magáncég, tavaly tavasszal pedig be is zárt. Arra nem érkezett válasz, hogy miért egy orosz céget bíztak meg végső soron a magyar állam képviseletével, hogy miért kellett bezárni az irodát és hogy átvilágították-e Horváthékat a megbízás előtt. A Telex közben megtalált a HEPA szerződései között egy Torgoviy Dom Venrus Trade nevű moszkvai székhelyű céget, amelyet a „partneriroda létrehozásával és működtetésével” bíztak meg. Ez a cég pedig Horváthékhoz köthető. Azt azonban nem lehetett tudni, hogy ennek a cégnek köze van-e az amerikai letartóztatáshoz, azaz, hogy ez volt-e az a vállalkozás, amelyiken keresztül a katonai minőségű rádiókat becsempészték volna. A csepeli ingatlanhirdetés segítségével tudhatjuk, nem ez lehetett az a bizonyos cég, hanem egy másik, ugyanarra a címre bejelentett vállalkozás.

Budaphone itt is, ott is