Csak az amerikai elnökválasztás után hirdetnek ítéletet Donald Trump büntetőperében

A novemberi elnökválasztás utánra halasztották Donald Trump volt amerikai elnök ítélethirdetését a Stormy Daniels pornószínésznek adott hallgatási pénzzel kapcsolatos büntetőperében.

A republikánus elnökjelölt ügyvédei több jogi manőverrel próbálták elhalasztani az ítélethirdetést, amit szeptember 18-ra terveztek. Juan Merchan bíró november 26-ra halasztotta az ítélethirdetést, indokai között említve „az egyedülálló időkeretet, amiben ez az ügy jelenleg van”. A bíró szerint az ügy „olyan ítélethirdetést igényel, ami teljes mértékben az esküdtszék ítéletére összpontosít”. „Az ítéletüket tiszteletben kell tartani, és úgy kell kezelni, hogy azt ne hígítsa fel a közelgő elnökválasztás óriási hordereje” – mondta Merchan, és az ítélethirdetést pontosan 3 héttel a november 5-i választások utánra tűzte ki.

photo_camera Donald Trump a virginiai Richmondban 2024. március 2-án. Fotó: Saul Loeb/AFP

Egy New York-i esküdtszék májusban ítélte el Trumpot 34 bűncselekmény vádjával üzleti feljegyzések meghamisítása miatt. Ez volt az első alkalom, hogy egy hivatalban lévő vagy volt elnököt elítéltek bűncselekmény miatt. Trump akár négy évig terjedő börtönbüntetésre is számíthat, de Merchan bírónak mérlegelési jogköre van abnan is, hogy pénzbüntetést, próbaidőt vagy rövid börtönbüntetést szab-e ki. Trump fenntartja, hogy semmi rosszat nem tett, és „szégyennek” nevezte a tárgyalást.

Az ítélethirdetés eredeti időpontja július volt. Trump ügyvédei ezt azzal az érveléssel halasztották el, hogy érintette a manhattani ügyet az amerikai legfelsőbb bíróság egyik döntése, ami az elnököknek bizonyos fokú mentességet biztosít a büntetőeljárás alól. A bíró engedélyezte a halasztást, hogy a felek felkészülhessenek a legfelsőbb bírósági döntés hatásairól szóló érvekre. (BBC)