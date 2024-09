Lakossági fórumot hívott össze a vegyi üzem elleni tüntetés után a hevesi polgármester

Nem sajtónyilvános lakossági fórumot tartanak Hevesen, miután kedden számos helyi lakos tüntetett a nemrég bejelentett NMP-gyár ellen – tette közzé Sveiczer Sándor hevesi polgármester a Facebookon. Mint írta, „szeretnénk eloszlatni a politikai haszonszerzés céljából keltett félelmeket, pánikhangulatot, ezért – többnapos előkészületet és felkészülést követően – egy nemzetközileg elismert szakértő bevonásával hiteles tájékoztatást nyújtunk pénteken 18 órakor a településünk jövője szempontjából jelentős gazdaságélénkítő beruházásról.”

A polgármester még augusztus közepén jelentette be, hogy Heves városában telepszik le a BYN Chemical magyarországi leányvállalata. Ahogy akkor mi is megírtuk, a kínai vállalat a világ egyik legnagyobb NMP, vagyis N-metil-pirrolidon-gyártója, ami súlyosan magzatkárosító, illetve meddőséget, vetélést is okozó szer. A BYN Chemical nagyjából 40 milliárd forintért építheti meg a „világ legmodernebb oldószertisztító és újrahasznosító” üzemét a nagyjából tízezres városban.

Heves lakói elől sokáig titkolták, pontosan milyen beruházásról van szó. Sveiczer áprilisban még Facebook-videóban cáfolta, hogy akkumulátorgyárat létesítenének, akkor azt mondta, egy ipari park létrehozásának ügyében vásárol az önkormányzat földterületeket.

Később Csárdi Antal, az LMP politikusa Szijjártó Péternek nyújtott be a Parlamentben kérdéseket, Lőcsei Lajos momentumos országgyűlési képviselő pedig arról írt, hogy az adatigénylésére június 17-én megküldött válaszában a hevesi önkormányzat az égvilágon semmiről sem tudott, és tagadott mindennemű kapcsolatot a BYN Hugary Kft.-vel.

Sveiczer végül a Facebookon jelentette be a veszélyes vegyi anyagot gyártó üzem létesítését, ami után a környékbeli lakosok kedden többek közt „STOP NMP-gyár!” és „Mondjon le a polgármester!” feliratú táblák kíséretében tartottak tüntetést a Polgármesteri Hivatal előtt – írta az Átlátszó. A polgármester valószínűsíthetően erre reagálva hívta össze a pénteki nem sajtónyilvános lakossági fórumot, amin csak személyi igazolvánnyal és lakcímkártyával rendelkező lakosok vehetnek részt.