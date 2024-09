A Trump-kampány feltört levelezését küldte el Irán Bidenéknek

Iráni hekkerek kéretlen emaileket küldtek Joe Biden stábjának, hogy azokkal beavatkozzanak a 2024-es választásokba – közölte maga az FBI. Irán ugyanis feltörte Trump kampánycsapatának levelezését, és az így szerzett érzékeny dokumentumokat eljuttatták az akkor még az újabb ciklusért küzdő Biden-csapatnak. A nyomozók szerdán azt mondták, nincs bizonyíték arra, hogy a demokrata kampánycsapat letöltötte volna a fájlokat és válaszolt volna a megkeresésre. Nyáron aztán több újságot is megkerestek a kiszivárgott információkkal, de ők sem reagáltak.

Kamala Harris kampánya „nemkívánatos és elfogadhatatlan rosszindulatú tevékenységnek” nevezte az Iránból érkezett e-maileket, amelyeket csak néhány ember kapott meg, akik spamként vagy adathalászati kísérletként tekintettek rájuk. A demokraták azt mondják, a kormány és szervei azért is ilyen transzparensek az ügyben, hogy felhívják a figyelmet a hasonló próbálkozásokra, amelyekkel külső szereplők megpróbálnak beavatkozni az amerikai elnökválasztásba.

Trump kampánya augusztus 10-én jelentette be, hogy feltörték, és iráni szereplők ellopták, terjesztették az érzékeny belső dokumentumokat. Legalább három hírportál – Politico, The New York Times és The Washington Post – kapott bizalmas anyagokat a Trump kampány belső köreiből, de egyik sem hozta nyilvánosságra a részleteket. A hírek szerint a dokumentumok között szerepelt egy kutatási dosszié is, amelyet a Trump-csapat készített a későbbi republikánus alelnökjelöltről, JD Vance-ről.

Irán amúgy azért szeretné, ha a demokraták folytathatnák, mert Trump fokozta a feszültséget a perzsa országgal elnöksége idején: felmondta a nukleáris megállapodást, visszaállította a szankciókat, és elrendelte Kászim Szulejmáni iráni tábornok megölését.

