Egy szombathelyi edzésen egy 32 éves bokszoló agyrázkódásig vert egy 14 éves kezdőt

A Nyugat arról írt, hogy megvertek egy 14 éves fiút múlt kedden a Szombathelyi Haladás VSE ökölvívótermében.

A fiú apja szerint a srác még csak a harmadik edzésére ment el, amikor egy 32 éves tapasztalt ökölvívó, akinek versenyzői múltja is van, kihívta bokszolni. A fiú mondta, hogy inkább a korosztályából állna ki valaki ellen, de a kihívója megígérte, hogy nem fog erőset ütni, csak tanítja majd. A fiú nem mert nemet mondani, ezért kiállt, és a gyakorláson két edző is jelen volt, egyikük a szakosztályvezető.

photo_camera Illusztráció: Matt Lincoln/Connect Images via AFP

A srác fejvédő nélkül, fogvédőben ment fel a szorítóba, ahol úgy összeverte a 32 éves ellenfele, mintha csak ő is felnőtt lenne. Pár másodpercre az eszméletét is elvesztette, mielőtt kimenekült a ringből, a fiú szerint az edzőknek is látni kellett, hogy nem bírja az erős ütéseket.

Az edzők nem foglalkoztak vele, csak az ellenfele kiabált oda, hogy egyben van-e. A fiúért az apja ment el edzés után, akinek először nem mondta el a történteket, de amikor otthon nagyon szédült és többször hányt, elmesélte, mi történt.

Elvitték a Markusovszky-kórház sürgősségi osztályára, ahol két orvos is megállapította az agyrázkódást, amit zárójelentésben rögzítettek. Ezután a rendőrségen feljelentést tettek, a Szombathelyi Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit.

Másnap a férfi a Haladásnál is panaszt tett, az egyik elnökségi tag, Szántó Erzsébet azt ígérte, kivizsgálják az ügyet. Az apuka szerint a fiú még napokkal később is hányt és szédült. A Nyugat megkereste a rendőrség után az egyesületet is, de napok óta nem érkezett válasz.