Hatévesen elrabolták, unokahúga hetven év múlva rátalált

Luis Armando Albinot 1951. február 21-én egy nő csalta el egy nyugat-oaklandi parkból, ahol bátyjával játszott, és spanyolul megígérte neki, hogy édességet fog venni neki. A nő elrabolta a Puerto Ricóban született fiút, és elvitte az ország másik felére, a keleti partra, ahol egy házaspár saját gyerekeként nevelte őt fel.

Bátyja el is mondta a rendőröknek, hogy egy fejkendőt viselő nő vitte el a testvérét, de a hatóságok soha nem találták meg Luis Armandot. Több mint hetven évig a családja semmit nem tudott róla. Unokahúga, a 63 éves Alida Alequin 2020-ban elvégzett egy otthoni DNS-tesztet kíváncsiságból, ami aztán 22 százalékos egyezést mutatott egy férfival. Megpróbálta felvenni vele a kapcsolatot, de ő az elején elzárkózott ettől. Majd miután újabb fényképek kerültek elő a férfiról, a rendőrség is újra nyitotta az ügyet, akik végül a saját DNS-tesztjükkel is igazolták: a keleti parti férfi nem más, mint a hetven évvel ezelőtt eltűnt Luis Armando Albino. Az unokahúg el is mesélte a történetet a helyi tévének.

(The Guardian)