Magyar Péter a közmédiában: „Akkor még nekem is fel kellett olvasni a rogáni propagandát, szerkesztő úr”

„Önök éjjel-nappal hazudnak, akkor is, amikor kérdeznek” – kezdte Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke csütörtök reggel az M1-en. A hosszú évek óta fideszes propagandagépezetként működő közszolgálati televízió egy ideje korábban nem látott hévvel akarta behívni az egyik műsorába a pártelnököt, aki október elejére tüntetést szervezett a közmédia épülete elé.

Magyar eddig egyszer volt a közmédia vendége: a júniusi önkormányzati választások előtti listavezetői vitán, amit több politikai elemző szerint kifejezetten az ő nyomására tartottak meg. Csütörtök reggel fél nyolckor az M1-en, nyolc óra előtt tíz perccel a Kossuth Rádión adott „interjút”.

Az M1-en a pártelnök azt mondta, bár fővárosi ügyekről tervezett beszélni, lehet, hogy jobban érdekli a nézőket, hogy miért van csődben Magyarország, hogy ötvenötezer milliárd forint az államadósság és közben szétesnek a szolgáltatások, leállítják a vasúti fejlesztéseket, sorra zárják be a vidéki szülészeteket, a postákat, vagy ha valaki „bemegy a Heim Pálba hasi probléma miatt a gyerekével, akkor van, hogy jövőre kap időpontot ultrahangra”.

Az M1 múlt hét elején kezdte el reklámozni 48 perc című műsorát azzal, hogy Magyar élőben fog vitázni Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával - állítólag anélkül, hogy erről Magyarral előzetesen egyeztettek volna. A pártelnök közölte, hogy ő inkább a gátakon lesz, és ezt javasolja Orbánnak is, aki válaszul azt írta: Magyar „angolnákat meghazudtoló módon igyekszik kibújni a vita alól”.

A Tisza elnöke szerda este az ATV-nek elismerte, hogy helytálló a 444 korábbi értesülése, miszerint pár hete a lakásán egyeztetett Kovács Gergővel, a Kutyapárt társelnökével és Vitézy Dáviddal. A közel négyórás találkozón forrásaink szerint Magyar ajánlata egy „Fidesz- és DK-mentes” fővárosi koalícióról szólt, miszerint a közgyűlésben a Tisza, az LMP és Vitézy, illetve a Kutyapárt koalícióra lépve megszerezhetné a többséget, így állítanák kész helyzet elé Karácsony Gergelyt - aki jelen állás szerint hátország és komolyabb közgyűlési támogatás nélkül megy neki második ciklusának. Így Vitézy lehetne Karácsony egyik új főpolgármester-helyettese.

Korábban Vitézy a 444-nek azt állította, nem tud a Magyar-féle paktumról, és arról, hogy főpolgármester-helyettesként szóba került volna a neve.

Amikor a köztévé riportere arról kérdezte, valóban nem ül-e be a fővárosi közgyűlésbe, a pártelnök Tordai Csabáról beszélt, aki szerinte egy „szürke eminenciás”, aki általános meghatalmazással jár el a főpolgármester nevében minden ügyben.

Magyar volt barátnője, Vogel Evelin szerdán a kormányközeli Indexnek adott nagyinterjút arról, milyen volt a kapcsolata a Tisza Párt elnökével: a nő a felvételen többek között azt állította, hogy amikor Magyar bement a Fővárosi Nyomozó Ügyészségre, dokumentumokat és pendrive-okat kapott tőle, amiket el kellett tüntetnie. Az interjút az a Gáll Csongor készítette, aki korábban a Hír TV riportere volt, de szerződésben állt a KDNP-vel is.

Az interjú kapcsán Magyar az M1-en azt mondta, „borzasztó csalódás”, hogy Vogel, akit szeretett és akinek megkérte a kezét, „elárulta a politikai közösségét”. Az eredeti felvétel megjelenése után Magyar azzal vádolta a nőt, hogy nyár eleji szakításuk óta harmincmillió forintot próbál kizsarolni belőle és párttársaiból, a Fidesz vezetésétől pedig havonta ötmillió forintot kap. Egyben feljelentéssel fenyegetőzött, amire Vogel visszavádolta.

Az M1 adásának nagyjából háromnegyed nyolckor lett vége, Magyart öt-hat perccel később már kapcsolták is a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorába. „Én most nem azért jöttem, hogy engem itt fölkérdezzen” – mondta Magyar a riporternek, amikor bármiről kérdezte volna.

„Engedi, hogy műsorvezetőként kérdezzek? Miért nem tiszteli meg a fővárosi hallgatóinkat”? „Nem hagy szóhoz jutni”? „Azt mondják magáról, hogy erőszakos, lehet, hogy ezért mondják”? „Ne haragudjon, de én kérdezek, ez egy interjú” – szakította félbe a szerkesztő, már amikor épp bele tudott kérdezni a Tisza-elnök monológjába. Amikor azzal vádolták, hogy nem a kérdésekre válaszol, Magyar azzal védekezett, hogy ha majd őt is hívják, „mint a fideszes potentátokat egy héten hatszor”, akkor rövidebben fog válaszolni.

A riporter egy ponton odaszúrta Magyarnak, hogy nagyon megváltozott a régi önmagához képest - a Tisza-elnök állítása szerint utoljára akkor találkoztak, amikor még a Diákhitel Központot vezette -, mire Magyar azt mondta: akkor még „nekem is fel kellett olvasni a rogáni propagandát, szerkesztő úr”. Az adás végén még hallani lehetett az egyre halkuló pártelnököt, amint a monológja közben lekeverik.

Ahogy kijött a stúdióból, Magyar már élőben jelentkezett be saját csatornáján a közmédiából. Azt javasolta a követőinek, hogy nézzék vissza a tévés interjút, a mazochisták pedig a közrádióst is, ami szerinte is „vitatkozós” volt. Azt mondja, ő jobban szereti a nyugodt interjúkat, de ebbe bele kellett állnia.