Vitézy szerint Lázár János a kocsmák és a hajléktalanszállók mellé is parkolók építését tenné kötelezővé

A cikket az országos főépítész reakciójával frissítettük.

Új vendéglátó egységek fogyasztóterének minden megkezdett 10 négyzetmétere után, valamint új hajléktalanszálló minden 30 férőhelye után egy parkolót köteles biztosítani az építője, olvasható a Lázár János által előkészített kormányrendeletben, amit most bocsájtottak társadalmi vitára, írta a Telex.

Vitézy Dávid fővárosi képviselő rögtön kritizálni kezdte a tervezetet, szerinte több problémás pontja is van.

„A városaink az eddiginél is sokkal autóközpontúbbá tételét írja elő Lázár János új kormányrendelete, melyet most bocsátottak “társadalmi egyeztetésre” 7 nap alatt. A szakmai szervezetek már nyáron szóvá tették, hogy rossz és káros a tervezet, de persze a javaslataikból semmit nem vett figyelembe a szaktárca” - írja.

Vitézy a posztjában kiemelte a rendelet több pontját is:

nem lehet majd szociális bérlakást építeni lakásonként egy garázs nélkül, és ettől az eddigiekkel ellentétben az önkormányzatok sem térhetnek el;

még egy metróállomás mellett is kötelező lesz parkolót építeni a lakásokhoz, ezzel megdrágítják a lakásépítést akár 10 millió forinttal is, és azokkal is kifizettetik az autós életmód árát, akik nem autóznak;

de idősek otthonát sem lehet létesíteni, 10 ágyanként kell egy parkoló,

ha valaki hotelt épít, két szobánként kell egy parkolóhelyet létesítenie – miközben a turisták túlnyomó többsége autó nélkül érkezik Magyarországra;

egy új egyetemi épület esetén minden 20, míg egy bölcsőde vagy óvoda esetén minden 30 négyzetméterenként kell egy parkoló, kulturális intézményben 5 székenként – ezzel számos helyszínen ellehetetlenítve ilyen funkciók létesítését;

irodaház esetén minden 20 négyzetméterenként – tehát egy nagyobb irodaház esetén több ezer parkolóhely is kellhet még akkor is, ha jó tömegközlekedés mellé épül.

„Ez csak néhány példa, de jól látható belőle, mennyire irreális, valójában a városaink élhetőségét roncsoló, a városi autózást ösztönző, a vibráló, belvárosias, élhető belvárosok létrejöttét ellehetetlenítő, viszont a lakhatási és a klímaválságot súlyosbító, retrográd javaslat ez” - taglalja.

Péntek délután reagált Vitézy közleményére Lánszki Regő országos főépítész, és arról írt, hogy a január elsejével életbe lépő szabályozás nemhogy több, hanem jóval kevesebb parkolóhelyet ír elő és egyedi elbírálásra ad lehetőséget.

„Az eddigi építésügyi rendelet, az OTÉK évtizedek óta szigorúan előírta a parkolóhelyek számát mindenhol, bizony még a hajléktalanszállóknál is. Most több helyen enyhítettünk a szabályozáson. Ez önmagában már jelentős parkolóhely csökkenést jelent. Ráadásul éppenhogy eddig volt kötelező ezeknek a szabályoknak mindenképp megfelelni, miközben most megadjuk a jogot az önkormányzatoknak, hogy a helyi adottságokat figyelembe véve további könnyítéseket vezethessenek be.” - írta Lánszki Regő, hozzátéve, hogy egyedi kérvényre, megfelelő indokkal akár parkolóhely nélkül is lehet építkezni, és mindezt hónapok óta egyeztetik az önkormányzatokkal, a beruházókkal és a szakmával.