Karsai Dániel utolsó bejegyzése: „Gyáva népnek nincs hazája”

Pénteken posztolt utoljára a Facebook-oldalán Karsai Dániel alkotmányjogász, aki az életvégi döntés jogáért küzdött. Orbán Balázs, Orbán Viktor politikai igazgatójának felháborító szavairól írt ebben a bejegyzésben. Orbán szerdán azt mondta: „Pont 56-ból kiindulva mi valószínűleg nem csináltuk volna azt, amit Zelenszkij elnök csinált 2,5 évvel ezelőtt, mert felelőtlenség, mert látszik, hogy belevitte egy háborús védekezésbe az országát”.

Karsai ennek kapcsán így fogalmaz: „Felhívnám Orbán nertárs figyelmét arra is, hogy gyáva népnek nincs hazája. Lehet, hogy elbuktuk a forradalmainkat, de ezek azok a pillanatok, amikre büszkék lehetünk - mert kiáltunk egy nemes eszméért, a szabadságért. És jobb szabadon meghalni, mint szolgaként élni.”

Karsai a saját ügyét is megvilágítja ebben a szövegben: „Ez akár az életvégi döntésekhez való jog mottója is lehetne. Én nem szeretnék sem Putyin, sem a szenvedés szolgája lenni. Ha már a fájdalom ural mindent, méltósággal, emelt fővel, a sors szemébe nézve akarok eltávozni. De a NER nem engedi. Mert ehhez is gyávák.”

Karsai szombat este halt meg 47 évesen. Ügye körül óriási társadalmi párbeszéd alakult ki az elmúlt évben, Sulyok Tamás köztársasági elnök is meglátogatta őt. A strasbourgi bíróság végül elutasította a kérelmét, hiába szólalt fel személyesen, és a népszavazási kísérlete is elbukott előbb a Nemzeti Választási Bizottságon, aztán az Alkotmánybíróságon. A Fidesz elzárkózott a témáról való vitáktól, a Parlamentben kikerülték őt. 2023-ban készült interjúnkat itt olvashatja vele. Májusi képriportunkat itt nézhetik meg.