Újabb NER-közeli üzletet kötött az RTL: közös műsort indított az Indexszel

Közös műsort indít az RTL Magyarország és a NER-közeli Index és a kiadójához tartoztó Port.hu. „Csókolnak mindenkit az Árulók” - ezzel a szöveggel jelentette be a hírt Gáll Csongor, az Index videórovatának vezetője, aki nemrég a Voger Evelinnel készített interjút is összehozta, de volt már a Hír TV riportere és szerződésben állt a KDNP-vel is. A Média1 szerint új műsor az RTL Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című taktikai reality-jének 2. évadát népszerűsíti. Az adások az Indexen és az RTL-en is megjelennek majd.

Az Index egyik társtulajdonosa 2020 óta az a Vaszily Miklós, aki egyben az Orbán mellett kampányoló TV2 elnöke, de beült Mészáros Lőrinc bankjának felügyelőbizottságába is. Nem ez volt az első alkalom, hogy az RTL Magyarország NER-közeli cégekkel működik együtt: augusztusban az állami megbízásokkal felpumpált 4iG-vel kötöttek stratégiai megállapodást. Így 2025. januártól az RTL Magyarország mellett kizárólag a 4iG Csoport értékesítheti, illetve terjesztheti az RTL+ streamingszolgáltatását a hazai távközlési szolgáltatók közül. Ez az a vállalat, amivel együtt a magyar állam megvette a Vodafone-t, majd a közös cég igazgatóságába egyből betették nagy Ádámot, Rogán Antal kabinetfőnökét is.