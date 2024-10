Hadházy: Nem tudok arról, hogy bárki Duna Pártot szervezne

Hosszabb Fb-posztban reagált Hadházy Ákos független képviselő arra, amit Magyar Péter a Telexnek nyilatkozott, miszerint tudomása szerint több jelenlegi ellenzéki képviselő Duna Párt vagy Egyesület néven hozna létre egy új pártot a Tisza ellenében.

„Hadházytól, Karácsony Gergelyen át, Csárdin, Hajnal Miklóson és Szabó Tímeán át mindenkit próbálnak összelapátolni” - mondta Magyar a hétfőn megjelent írásban.

Hadházy a reakciója elején határozottan cáfolta, hogy a felsoroltakkal szervezkedne:

„Gyorsan szögezzük le: én nem tudok arról, hogy az általam ismert közéleti szereplők részéről bárki is „Duna Egyesületet/Pártot” szervezne. Én biztosan nem, és egyáltalán nem beszéltem erről az általa megnevezett személyekkel."

Hadházy ezek után arról ír, hogy Magyar információinak forrása a jelek szerint Ungár Péter lehetett. Hadházy be is linkelte Ungár bő két héttel ezelőtt adott HVG-s interjúját, amiben az LMP vezetője sok más mellett arról is beszélt, hogy

"Úgy tudom, hogy az ellenzék budapesti egyéni országgyűlési képviselői, akiknek a pártjai 2026-ban már valószínűleg nem jutnak be a parlamentbe, arra készülnek, hogy létrehozzák a Duna Egyesületet, ami majd koordinál a Tisza Párttal, így azt remélik, újrázni tudnának anélkül is, hogy be kellene lépniük a Tisza Pártba."

Hadházy ezután arról ír, mennyire elszomorítja, hogy Magyar azt feltételezte, hogy ő emiatt a szervezkedés miatt hozta elő Magyarnak még a Diákhitel Központ vezetőjeként megkötött szerződéseit.

„Főképp lehangoló ez amiatt, hogy annak idején ezzel vádolt a Fidesz majd az MSZP is, ahelyett, hogy az általam bemutatott tényeket próbálták volna cáfolni, vagy a kérdéseimre válaszolni." - írta Hadházy.

A politikus a poszt következő részében már arról ír, hogy egyébként nem zárná ki, hogy belépjen egy új szervezetbe:

„Sokszor elmondtam, hogy nem akarok örökké független lenni. Én nem akarok egyszemélyes show-t. (...) Arról is sokat beszéltem már, hogy pártot csak akkor alapítanék vagy akkor lépnék ilyenbe bele, ha van még 8-10 olyan ember, aki letett már valamit az asztalra, van bizonyos ismertsége, nem kompromittálódott, nem kollaborált a Fidesszel és persze mindezek mellett vállalja, hogy az ellenzéki politizálással a mocskos kormánypropaganda kereszttüzébe kerül."

A bejegyzés végén még egyszer leszögezi, hogy

„tudomásom szerint jelen pillanatban még nincs napirenden új párt szervezése"

majd azonnal hozzáteszi, hogy