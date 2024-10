Miért hír az, hogy egy múzeumi dolgozó a kukába dobott két eldobott, behorpadt sörösdobozt?

Egy holland múzeum egyik dolgozója kidobta a szemetesbe Alexandre Lavet francia művész All The Good Times We Spent Together című alkotását. Azt hitte ugyanis, hogy két üres, behorpadt sörösdobozt talált.

Talán azért hitte azt, mert az alkotás tényleg két eldobott és behorpadt sörösdoboznak tűnik:

photo_camera A francia Alexandre Lavet alkotása, az All the Good Times We Spent Together Fotó: Alexandre Lavet/Alexandre Lavet

Közelebbről megnézve azonban kiderül, hogy valójában aprólékosan, kézzel, akrillal festett, és „sok időt és erőfeszítést igényelt az elkészítésük” – írja róluk a múzeum.

Froukje Budding, a nyugat-hollandiai Lisse városában található LAM múzeum szóvivője az AFP-nek elmondta, hogy náluk a műalkotásokat gyakran hagyják szokatlan helyeken, például a liftben. „Igyekszünk mindig meglepni a látogatókat”, idézi a szóvivőt a Guardian.

Elisah van den Bergh kurátor egy rövid szünetről visszatérve észrevette, hogy a konzervdobozok eltűntek. Épp az utolsó pillanatban találta meg őket egy szemeteszsákban, amikor a takarítók már annak kiürítésére készültek.

A szóvivő azt mondta, hogy a sörösdobozokat kidobó munkatársat nem büntetik, „nincs harag, csak a munkáját végezte”. De azért a biztonság kedvéért „most egy hagyományosabb helyre, egy talapzatra helyeztük a művet”.