Az HBO megnevezte, ki lehet Satoshi Nakamoto valójában

Egy új HBO-s dokumentumfilm Peter Todd kanadai fejlesztőt azonosítja Satoshi Nakamotoként, a bitcoin nevű kriptovaluta létrehozójaként. Több mint 15 éves találgatás érne véget, ha kiderülne, ki valójában Nakamoto.

2008-ban Satoshi Nakamoto néven regisztrálták a bitcoin.org domaint és ugyanez a név tartozik az első bitcoin-szoftver tulajdonosához is papíron. Wikipedia-oldala szerint Nakamoto 750 000 és 1 100 000 közötti bitcoint birtokol. 2021 novemberében, amikor a bitcoin elérte legmagasabb, 68 000 dollár feletti értékét, nettó vagyona elérte volna a 73 milliárd dollárt, amivel akkor a világ 15. leggazdagabb embere lett volna.

photo_camera A világ első Satoshi Nakamoto szobra Budapesten van, Óbudán. Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

A bitcoinnal doglalkozó HBO dokut Cullen Hoback, egy díjnyertes filmes rendezte. Régi és új nyomokat használ fel benne. A film során Peter Todd mellett Adam Back, a Blockstream alapítójának neve is felmerül, mint Nakamoto. Mindkettejüket szembesíti is a gyanúval. A film egy pontján ezt kérdezi Hoback Todd-tól: „Úgy tűnik, akkoriban mélyreható ismereteid voltak a bitcoinról?" Mire Todd így felel: „Nos, igen, én vagyok Satoshi Nakamoto.”

Todd nem ismeretlen kriptovaluták rajongói számára. Hosszú ideje bitcoin core-fejlesztőként ismert, aki nyilvánosan kommunikált „Satoshival” kripto-fórumokon addig, míg 2010-ben a Satoshi felhasználó el nem tűnt ezekről a platformokról. Eddig azonban Todd-ot nem tartották első számú gyanúsítottnak. A most 39 éves férfi a torontói Ontario College of Art and Design egyetemen tanult és 23 éves volt akkor, amikor a bitcoin megjelent.

Van azonban egy bökkenő. Peter Todd az X-en nem sokkal a dokumentumfilm megjelenése után tagadta, hogy ő lenne Satoshi Nakamoto és a témában jelenleg is izgalmas beszélgetések zajlanak a profilján. (Politico, BBC)