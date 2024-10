Az MNB szerint leánybankként kéne működnie a Revolutnak

Nyár végére 1,5 millió hazai ügyfele lett a Revolutnak, egyre csak tolódik a litvániai anyabank magyarországi fióktelepének startja. A Revolut azonban még fióktelepként sem lenne az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) betétvédelmi rendszerének tagja. A megnyugtató megoldást az jelentené, ha a társaság magyarországi leánybankként és székhellyel, kellő tőkeerővel, az OBA betétgaranciájával működne, közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az MTI-vel csütörtökön.

Október elején számoltunk be arról, hogy elkezdték a toborzást a Revolut magyarországi fióktelepére, pedig a nyáron még csak fontolgatták a fióktelep nyitását.

Az MNB közleménye szerint a Revolut ügyfélszámát, fizetési forgalmát, a hazai pénzügyi stabilitás, illetve az ügyfélvédelem szempontjából kulcsfontosságú adatait a jegybank nem ellenőrizheti. A határon átnyúló szolgáltatók ezekről az adatokról ugyanis a székhelyük szerinti (ez esetben litván) felügyeleti hatóságnak (DII) kötelesek információt szolgáltatni, miközben - mérete miatt - a Revolut üzleti megbízhatóságát 2024. január 1-től az Európai Központi Bank (EKB) felügyeli. A Revolut Bank UAB emellett - az OBA-nál nagyságrenddel kisebb - litván betétbiztosítási rendszer tagja.

A Revoluttal szembeni magyarországi fogyasztóvédelmi panaszok esetén jelenleg az MNB csak a litván felügyelet, illetve az Európai Bankfelügyeleti Hatóság (EBA) intézkedését kezdeményezheti.

Az esetleges fiókteleppé válást követően a magyar jegybank a hazai bankokéval megegyezően vizsgálhatná a fióktelep rövidtávú fizetőképességét (likviditását), illetve, hogy az betartja-e a fogyasztóvédelmi, valamint a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozását megakadályozó rendelkezéseket. A Revolutnak továbbá felügyeleti adatszolgáltatási kötelezettséget is teljesítenie kellene az MNB felé. A NAV egyébként már eddig is látta a Revolut számlákat, és adott esetben le is tudják azokat foglalni.

Az MNB megjegyezte, hogy miközben a Revolut fióktelepi formában való magyarországi megjelenése további késedelmet szenved, a bank a hazai ügyfeleknek 2024 februárjától immár forint alapú megtakarítási számlákat, emellett a Revolut Securities Europe UAB devizás pénzpiaci alapokat, tőzsdei részvényeket, tőzsdén kereskedett befektetési alapokat (ETF), illetve kriptovalutákat is kínál.

„A határon átnyúló működési forma a hazai ügyfelek számára különféle kockázatokat vet fel, amelyek kezelését az segítené elő, ha a Revolut itthoni jegybanki engedéllyel és tőkével, az MNB által felügyelt leánybankként, az OBA védőernyőjén belül működne” - közölte a jegybank.