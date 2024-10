Hadházy: Ha a Csárdi által említett dokumentum valós, Vitézynek nincs helye a magyar politikában

„Az, hogy Csárdi Antal nem csak a pártból lép ki, hanem a frakcióból is, amivel lemond a helyettesi poszttal járó fizetésről is, nem csak azt erősíti meg, hogy tisztességes, hanem azt is, hogy az általa látott bizonyíték a Rogán-Vitézy-Ungár tárgyalásokról tényleg komoly lehet” – írta a Facebookon Hadházy Ákos, aki korábban maga is volt LMP-s vezető.

„Ungár és a Fidesz szoros együttműködése nem újdonság, de a konkrét ügyben eddig nem volt bizonyíték rá.”

Hadházy Ákos azt írta, ha a Csárdi által említett bizonyíték valós, akkor az egy újabb érv amellett, hogy Vitézy Dávidnak akkor sincs helye a magyar politikában, ha egyébként elhivatott, független és szakértő közlekedési szakpolitikusnak számít.

„Vitézy ugyanis minden jel szerint választási csalás részese volt, amikor hamis bizonyítékokat prezentált a főpolgármester-választás eredményének újraszámolásáért. Ehhez egy újabb adalék, ha a Csárdi Antal által hivatkozott dokumentum szerint végig hazudott arról, hogy nem működött együtt a választás előtt a Fidesszel. Egy becsületére valamit is adó politikus, egy kicsit is normális országban ezután akkor is lemond, ha amúgy a tömegközlekedés iránt elkötelezett szakértőként komoly tekintélyre tett szert.”

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Csárdi Antal vasárnap jelentette be kilépését az LMP-ből és a frakcióból is, amivel a képviselőcsoport megszűnik. A 444-nek adott interjúban arról beszélt, szeptember 12-én látott egy egzakt bizonyítékot arra, hogy Rogán Antal, Vitézy Dávid és Ungár Péter a választási stratégiát egyeztették, még mielőtt az LMP kongresszusa döntött volna. Ekkor azonnal elhatározta, hogy kilép a pártból. Ungárnak elmondta a valós érveket, és állítása szerint Ungár neki nem tagadta az egyeztetés tényét. Ungár a 444-nek a többi között azt mondta, ha Csárdinak gondja volt Szentkirályi visszalépésével, korábban is elhagyhatta volna a pártot. Négyszemközti találkozójukról nem árult el részleteket.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője gúnyolódva kommentálta Csárdi kilépését. Azt írta, egész éjjel alig tudott aludni, és „még mindig nem csitul bennem a döbbenet üres érzése által keltett tehetetlen düh afelett, hogy Csárdi Antal kilépett az LMP-ből.

Mindeközben Vitézy Dávid arról posztol a Facebookon, hogy tudomása szerint megint kisiklott egy vonat a Keleti pályaudvaron.