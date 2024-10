Egy mikropárt szerint Magyar Péternél vannak az alapító okirataik, amiket fél éve nem ad vissza

Mielőtt még átvette a korábban gyakorlatilag csak papíron működő Tisztelet és Szabadság Pártot (Tisza), Magyar Péter több, kisebb párttal is tárgyalt, így a Szabad Ország Mozgalom (SZOM) mikropárttal is. A párt, ahogy a Telex is írja, eddig ismeretlen volt, október 16-án aztán kiadtak egy Magyar Péternek címzett nyílt levelet az MTI-ben. A tegeződő levélben azt állítják, Magyarnál vannak a párt hivatalos okiratai, amiket fél éve nem adnak vissza.

„Ez a helyzet súlyos jogi következményekkel jár, és mivel jogász vagy, biztosan tudod, hogy a hivatalos okiratok visszatartása törvényellenes! BTK ...Az iratokat, amelyeket használtatok, jogtalanul bitoroljátok, és ezt nem tűrhetjük tovább!”

photo_camera Magyar Péter Fotó: Németh Dániel/444

Lengyel Attila, a SZOM pártigazgatója a Telexnek azt mondta, Nagy Ervin kereste meg őket a Facebookon, majd megbeszéltek egy találkozót Budapesten, ahova magukkal vitték a SZOM hivatalos alapító okiratait, hogy igazolni tudják, pártjuk valóban létezik.

Április elején találkoztak: Magyar Péter, a SZOM pártigazgatója, a SZOM elnöke, Blazovich Tímea és egy negyedik személy. Lengyel szerint a megbeszélés előtt a mobiljukat kikapcsolva oda kellett adniuk Magyar Péter akkori barátnőjének, Vogel Evelinnek, aki a találkozón aztán nem vett részt.

Lengyel azt mondta, a találkozón szó esett arról is, hogy Magyarék a főpolgármesterválasztáson is elindulnának. A pártigazgató szerint a körülbelül egyórás találkozó végén úgy jöttek el Magyar Pétertől, hogy mindenképpen együtt fognak dolgozni a 2026-os választásokig, függetlenül attól, hogy melyik pártot választja. Szerinte Magyar azt ígérte, hogy az alapító okiratokat később visszajuttatja nekik, de ez a mai napig nem történt meg. Lengyel szerint ebből komoly káruk származott, mert az iratok nélkül nem tudtak más pártokkal tárgyalni az esetleges együttműködésről. Azt mondta, ha ezután sem kapják vissza az iratokat, az ügyészséghez fordulnak.

A Tisza Párt sajtóosztálya a Telex kérdésére elismerte, hogy Magyar Valóban tárgyalt a SZOMmal, ahogy 10-15 másik kis párt vezetőjével, de arról nem tudnak, hogy bármilyen dokumentum lenne náluk.