Az amerikai gazdaság elhúzott a fejlett világtól, most nagyon erős, de ha jön valami zavar, már kevés a tartaléka

A koronavírus-járvány óta az amerikai gazdaság növekedése látványosabb gyorsabb, mint a fejlett világ többi országáé. Nemcsak a német ipar visszaesése majd az energiaválság miatt meggyengült Európai Uniól, de a többiektől, Kanada, Ausztrália, Japán, Új-Zéland is egyre lemarad. A folyamat nem most kezdődött, hanem három évtizede tart, de amit az utóbbi két-három évben látunk, az az elemzőket is újra és újra meglepi. Negyedévről negyedévre várják a recessziót, de csak nem jön. A tőzsde mindig új csúcsokra mászik, a munkaerőpiac maximumon pörög (történelmi minimumon a munkanélküliség), a termelékenység javul, a világ legnagyobb gazdasága évente 2-3 százalékkal nő, miközben mindenki stagnál vagy esik.

A Hold Alapkezelő két szakértő munkatársát kérdeztük; a stúdióban Móricz Dániel befektetési vezető és Balásy Zsolt portfoliókezelő.

photo_camera Balásy Zsolt és Móricz Dániel Fotó: Kiss Bence/444

