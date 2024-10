Hétfőn Grúziába megy tárgyalni Orbán Viktor

Grúziába utazik Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn – erősítette meg az MTI-nek Havasi Bertalan sajtófőnök a grúz sajtóinformációkat. Orbán Irakli Kobakhidze miniszterelnök meghívására érkezik, elkíséri Szijjártó Péter, Nagy Márton és Varga Mihály is. A kétnapos úton négyszemközti és plenáris tárgyalások is lesznek, majd a két miniszterelnök közös sajtótájékoztatót is tart.

photo_camera Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Grúziában szombaton tartottak választást, ahol a választási bizottság szerint sima győzelmet aratott a Grúz Álom, az oroszbarát kormánypárt. A szavazatok 99 százalékának összeszámolása alapján 54 százalékot szerzett. Az ellenzéki pártok szerint viszont választási csalás történt, ezért nem fogadják el az eredményt. Azt ígérték, minden demokratikus eszközzel harcolni fognak majd.

Orbán Viktor szombaton nagyon gyorsan gratulált a kormánypártnak, az X-en viszont jelezték, akkor még nem számolták össze a szavazatokat.

Emeli a tétet, hogy hogy Orbán Viktor az Európai Unió soros elnöki posztját tölti be. Júliusban, mikor a „békemissziójával”, és a moszkvai úttal okozott komoly felháborodást az EU-ban, megkérdeztük Hegedűs Dánielt, a German Marshall Fund elemzőjét, hogy ténylegesen mekkora kárt tud okozni Orbán a lépéseivel. Válaszában a grúz választást is felhozta, és azt mondta, komoly belpolitikai hatásai lehetnek annak, ha Orbán úgy téve, mintha az EU nevében beszélne, gratulálna a grúz állampárt képviselőinek a választási győzelemhez úgy, hogy legutóbb az ellenzék mintegy fél évig nem ismerte el az eredményt.

Azt pedig diplomáciai rémálomnak nevezte, ha Orbán a Tanács soros elnöki pozíciójából már akkor gratulálna Donald Trumpnak, mikor még nincs meg a hivatalos választási végeredmény.