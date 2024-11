Alföldi Magyar Péter állításairól: Semmilyen pedofil cselekményhez soha semmi közöm nem volt, ellenem ilyen jellegű vizsgálat soha nem folyt és nem folyik, és ok sincs ilyen indítására

Vasárnapi sajtótájékoztatóján Magyar Péter, amellett, hogy beszélt arról, hogy illegálisan lehallgatják őt, és példátlan lejárató kampányt fognak indítani ellene hamisított felvételekkel, azt is mondta, hogy egy weboldalra nemcsak a Tisza Párttal foglalkozó anyagokat fognak feltölteni, de pedofilbotrányokkal kapcsolatosokat is, és megemlítette Lakatos Márk és Alföldi Róbert nevét is.

photo_camera Fotó: PETER KOHALMI/AFP

Alföldi a Facebookon közzétett hétfői nyilatkozatában visszautasította, hogy köze lett volna bármilyen pedofil cselekményhez. „A pedofília vitán felül az egyik legaljasabb bűntett. BÁRKI követi is azt el. Éppen ezért bárkit ilyen cselekménnyel összefüggésbe hozni, nem egyértelműen fogalmazni, internetes kommentekre alapozva nevét félreérthető szövegkörnyezetben említeni - még ha vélt jószándékkal is - tisztességtelen és felelőtlen” – írta a színész-rendező, hozzátéve, hogy amiket Magyar elmondott, semmilyen formában nem fedik a valóságot.

„A leghatározottabban visszautasítom, hogy személyemet, erkölcsi és emberi hitelemet bármilyen formáció politikai célok érdekében megkérdőjelezze, gyanúsítsa és felhasználja. Semmilyen pedofil cselekményhez soha semmi közöm nem volt, ellenem ilyen jellegű vizsgálat soha nem folyt és nem folyik, és ok sincs ilyen indítására”.

Azt írta, kiszámíthatatlan károkat okoz, ha valakit pillanatnyi politikai haszonszerzés céljából félreérthető mondatokkal különösen súlyos bűncselekménnyel kapcsolatban említenek, különösen igaz ez egy olyan politikai vezetés alatt, „ami igyekszik a homoszexualitás és a pedofília közé egyenlőségjelet tenni, és ezzel megbélyegezni a társadalom egy kisebbségi csoportját”.

„Ugyan Magyar Péter a sajtótájékoztatója végén újságírói kérdésre reagálva elnézést kért, hogyha megbántott, de azt is elvárom tőle, hogy tegye világossá: az általa elmondottak nem tényeken alapulnak, és egyben kérjen bocsánatot tőlem nyilvánosan azért, mert azt állította, hogy léteznek olyan dokumentumok, amelyek engem pedofil cselekménnyel hoznak kapcsolatba. Egyenes és közérthető mondatokban. Ellenkező esetben kénytelen leszek a szükséges jogi lépéseket megtenni.”

Magyar a sajtótájékoztatón többször is említette Vertán György nevét a lejáratási-megfigyelési ügy főszereplőjeként, azt állítja, eddig két nő volt, aki az ő volt párjaként rosszakat mondott róla a nyilvánosság előtt, Varga Judit és Vogel Evelin, és mindkettejüket fideszes körök fizetik, jelesül a Fradi-elnök, Fidesz-pártigazgató Kubatov Gábor, a kifizetés pedig technikailag Vertán cégein keresztül megy.