Jelentős könnyítéseket tervez a kormány a CSOK Plusznál és a Babavárónál

Több lakástámogatási elemen változtatna a kormány a kedd éjjel közzétett rendeletmódosítás tervezet szerint – írja a Bankmonitor.

A Babaváró hitel és a CSOK Plusz feltételei is változhatnak, ha ebben a formában hirdetik majd ki a Magyar Közlönyben.

A Babaváró hitelnél a változás, hogy ha a futamidő alatt az 5. évet követően születne meg az első gyereke a párnak, akkor újra járhat a kamatmentesség.

A mostani szabályok szerint ez ilyen esetben elveszik, és piaci kamatokkal kell törleszteni a kölcsönt, illetve az addig kapott kamattámogatás után büntetést kell fizetni az állam felé.

A módosítás után gyakorlatilag a várandósság 12. hetét, vagy az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő hónap törlesztési napjától újra kamatmentessé válik a kölcsön – írja a Bankmonitor, hozzátéve, hogy értelmezésük szerint ez nem jelenti azt, hogy a korábban megfizetett büntetés visszajárna.

A család azt is kérheti a gyerek megszületése után, hogy a törlesztési kötelezettséget három évre szüneteltessék.

photo_camera Fotó: JOEL SAGET/AFP

Idén júliusban a kormány már belenyúlt a Babaváró feltételeibe, és kitolta a gyerekvállalási határidőt 2026. július 1-ig. A szerződéskötéstől függően van, akinek ez két éves halasztást jelent, másnak csak egy napot. Ezen nem módosítanak újra.

Újabb házasságkötés esetén is javulnak a feltételek, és a méltányolhatósági szabályok is változnak, a kamatemelkedés alól is lehet felmentést kérni.

Az egyik büntetési tételt viszont máshogy számolják majd, így előfordulhat, hogy a párnak többet kell fizetnie. A változás visszamenőleges hatályú, az összes szerződést érinti, a folyamatban lévőket is.

A CSOK Plusz feltételei is érdemben változnak a rendelettervezet szerint, például a koraszülésre vonatkozóan. A törlesztés szüneteltetését lehet kérni abban az esetben is, ha 2024. január 1 utánra volt kiírva a kismama, a gyerek viszont korábban született meg. Egy újabb gyerekkel pedig már 10 milliós tartozáselengedésre is jogosult lenne a házaspár.

Az is változás, hogy az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom, valamint a jelzálogjog nem a kölcsön futamidejére szólna, hanem csak 10 évre. Vagyis, ha akarnak, idővel büntetés nélkül elköltözhetnek.

A meglévő ingatlan beszámítására vonatkozó kiskapu bezárul, és a tartozáselengedés szabályait is pontosítják.