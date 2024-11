A hollandok a Szalai Ádám rosszulléte okozta sokk után megszórták a magyar válogatottat

A magyar válogatott úgy lépett pályára Hollandiában, hogy győzelem esetén a Nemzetek Ligája négyes döntőjéért folyó rájátszásába jut. Ehhez persze nem mindennapi bravúr kellett volna, az elmúlt évtizedekben többször is megsemmisítő vereséget szenvedtünk idegenben. 1994 és 2013 között Amszterdamban sorrendben 7-1-re, 6-1-re, 5-3-ra és 8-1-re kaptunk ki. Nem tartozott a jó jelek közé az sem, hogy a keretből kimaradó Kerkez Milos és Marko Rossi között rosszízű üzenetváltás zajlott.

A mérkőzés magyar helyzetekkel indult, a 8. percben viszont senkit nem érdekelt, mi zajlik a pályán. A magyar kispadon rosszul lett Marco Rossi segítője, a 86-szoros válogatott Szalai Ádám, akit a holland tévé szerint újra kellett éleszteni. Szalait kórházba szállították, állapotát stabilizálták.

A közel negyedórás szünet holland 11-essel folytatódott, a Nikitscher kezezéséért megítélt büntetőt Weghorst belőtte, 1-0.

Az első félidő nagy részében a hollandoknál volt a labda, Dibusznak többször is bravúrral kellett védenie. A kényszerszünet miatti 13 perces hosszabbítás végén Nagy Zsolt szabálytalansága után újabb 11-eshez jutott Hollandia. A büntetőt ezúttal Gakpo lőtte, 2-0.

A második félidő holland helyzetekkel folytatódott, Weghorst a felsőlécet is eltalálta, Dibusznak többször is védenie kellett. A 63. percben már ő is tehetetlen volt, amikor egy kifejelt labdát Dumfries egyből a kapunkba lőtt, 3-0.

photo_camera Dibusz a magyar válogatott legjobbja volt Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

És még nem volt vége. Koopmeiners egy fejes után 4-0-ra növelte a hollandok előnyét, és nem sokkal később megszerezték második kapufájukat is. A mérkőzés képére jellemző volt, hogy Dibusz messze a legjobb magyar volt, a sofascore-on például 7,8-asra osztályozták, a hazaiaktól is csak Dumfries kapott ennél magasabb érdemjegyet.

A vereséggel biztossá vált, hogy Magyarország harmadik lett csoportjában, és egy B ligás ellenféllel játszik az A ligában maradásért. A csoport másik mérkőzésén Németország Wirtz négy góljával 7-0-ra verte Bosznia-Hercegovinát. Ez a balkáni válogatott történetének legnagyobb különbségű veresége.

A magyar válogatott kedd este idehaza fogadja Németországot – immár tét nélkül.

A meccs után Szoboszlai Dominik a könnyeivel küszködve az M4-nek elmondta, hogy Szalaiért játszották le a meccset, mert megérdemli, hogy küzdjenek érte a pályán. Mindenki azt mondta, hogy érte folytassák a meccset.

Dibusz Dénes először nem tudta, ki van rosszul, nehezen talál szavakat, mindenkinek megrázó élmény volt, aki ezt átélte akár a pályán, akár a tévék előtt. A játékosok folyamatosan kaptak információt Szalai állapotáról.

Szabó Levente először volt válogatott, Szalai igazi példaképe. Annak örült, hogy beállhatott.

Marco Rossi úgy tudja, Szalai eszméleténél van, beszédképes, nincs veszélyhelyzet. Nem látott semmi előjelet. A rosszullét után a játékvezető megkérdezte, akarjuk-e folytatni. A játékosokra bízta a döntést, és ők a folytatás mellett döntöttek. A hollandok jobb minőségű ellenfél, de nekünk is voltak ziccereink, ezeket ki kellett volna használnunk egy ilyen jó ellenféllel szemben.