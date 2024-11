Vitézy Dávid: Lázár János misztikus álhírgyártást folytat körülöttem

A Fideszről, a főpolgármester-helyettességről és az ambícióiról is beszélt Vitézy Dávid a Telexnek adott interjújában. Ebben kitértek Lázár János elhíresült állítására is, amely szerint Vitézy 2023-ban jelentkezett be a Fideszhez. Vitézy Dávid ezt azonban hazugságnak nevezte, és szerinte Lázár szándékosan próbál körülötte misztikus álhírgyártást folytatni, mert kritizálja, hogy Lázár alatt tönkre ment a magyar vasút. Így most nem tud a folyamatosan késő vonatokról beszélni, helyette ezt kell magyaráznia a politikusnak. „De mit akar ezzel Lázár János mondani? Hogy a kormánypárt jelentkezéses alapon választotta ki a főpolgármester-jelöltjét? Ne vicceljünk már!” – mondta a Fővárosi Közgyűlés tagja.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Az interjú további fontosabb részei pontokba szedve: