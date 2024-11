A lengyel hadsereg kész lelőni a Lengyelország irányába repülő rakétákat

Amennyiben az Ukrajna elleni orosz támadások során valamelyik rakéta Lengyelország irányába repülne, a hadsereg kész lelőni - közölte a lengyel védelmiminiszter-helyettes, miután vasárnapra virradóra Oroszország kiterjedt légitámadást indított Ukrajna ellen. Cezary Tomczyk közölte:

a történtek miatt vasárnap hajnalban Lengyelország keleti határa térségében ismét járőrözést tartott két lengyel és két amerikai vadászgép, valamint egy utántöltő repülőgép. Az akció még a reggeli órákban véget ért.

Hozzátette: a minisztérium a vasárnapi készültség során folyamatos kapcsolatban volt a lengyel hadsereg parancsnokaival, valamint az ukrán partnerekkel is, mivel az orosz támadás a lengyel határtól több tíz kilométerre fekvő célpontokat is érte. Újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy bár nem állt fent annak kockázata, hogy valamelyik rakéta Lengyelország felé repülne, készen álltak erre is. (MTI)