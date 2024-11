Biztonsági őr tette ki a Tisza Párt megbeszéléséről a HírTV munkatársát

Magyar Péter hétfő reggel a III. kerületi Holiday Beach Budapest nevű helyen tartott sajtótájékoztatót, ami után a közvetlen munkatársaival meg leült egyeztetni a hely éttermi részében. Ekkor léptek oda hozzá kamerával és mikrofonnal a HírTV alkalmazottjai, hogy Vogel Evelin újabb hangfelvételeiről kérdezzék. Magyar Péter arra hivatkozva utasította el a válaszadást, hogy magánrendezvényen vannak. A HírTV alkalmazottja hiába próbálta meggyőzni, hogy a hivatalos sajtótájékoztatóra nem kaptak meghívást, a pártelnök megkérte az ott álló biztonsági őrt, hogy küldje ki a stábot.

Miközben a biztonsági őr a hasával kezdte el kitolni a kérdezőt, az még megkérdezte Magyartól, hogy mikor lehet vele interjút csinálni. „Majd amikor Rogán Antal ad interjút a sajtónak” - hangzott a válasz. Végül megkapta azt a kérdést is, hogy „kik a köcsögök”, de erre már nem válaszolt. A biztonsági őr itt azonban már erőteljesebben ragadta meg a kérdezőt, és kirakta az ajtón kívülre.

A Tisza Pártot is megkérdeztük az incidensről. Azt írták, hogy a biztonsági őr nekik dolgozott. Arra a kérdésre, hogy miért dobatták kia stábot azt írták: „Egy bérelt helyszínre, magánterületre jött be a propaganda 2 embere, ahol a pártunk munkatársai az országjárásról tartottak egyeztetést (ez a sajtótájékoztató vége után egy órával volt). Felszólításra nem hagyták el a helyiséget és zaklatták a munkatársainkat.” Azt írták, hogy a HírTV nem kapott meghívót a délelőtti sajtótájékoztatóra. Hozzátették, hogy előtte megjelentek Magyar Péter házánál is és a Párt Köpontjába is megpróbáltak bejutni.