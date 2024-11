Hadházy kurvaanyázására Lázár kifejtette, hogy ő szarból épít várat

Péntek este Hadházy Ákosnak Kelenföldön kellett várnia a pécsi InterCityre, méghozzá nagyon sokat, a vonat ugyanis rengeteget késett. Ezt onnan tudjuk, hogy a független országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán közzétett egy rövid videót, és annak a leírásában többször is frissítve számolt be az áldatlan állapotokról. De mi volt a videóban? A mindössze öt másodperces felvételen Hadházy Ákos országgyűlési képviselő azt súgja a kamerába: „Kurva anyád, Lázár János! Kurva anyád!”

Nem jelenthető ki teljes biztonsággal, hogy Lázár János erre a kurvaanyázásra vagy esetleg más, általunk nem ismert kurvaanyázásra reagált, mindenesetre szombaton délután megosztotta Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató posztját, és ezt írta ki a saját Facebook-oldalára:

„Lehet k. anyázni. Lehet látványterveket gyártani. Lehet zsűrizni. Meg neki lehet állni a sz@rbol várat építeni: új, olcsóbb tarifarendszert bevezetni, járművet felújítani, pályát rendbe tenni, az utastámogatást átszervezni, ahogy mi álltunk neki az 5 pontos közlekedési akciótervvel.”

Szombaton Hadházy Ákos nélkül is nagyon nehéz napja volt a Magyar Államvasutaknak. A hajnali havazás miatt országszerte a szokásosnál is durvább késések voltak, ráadásul összeomlott az online jegyértékesítés is.