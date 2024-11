Szijjártó Péter lőtt egy gólt a Honvédban

Szijjártó Péter külügyminiszter a NER legrosszabb lobbistája: a Főnökhöz való tényleges vagy vélt közelségre alapozó rendszerben kulcsminiszterként sem tudott eddig épeszű tulajdonost vagy strómant szerezni szeretett csapatának, a Budapest Honvédnak, amely jelenleg az NB2 tökutolsó helyén áll, úton a harmadosztály felé. A csapat friss tulajdonosa az eddigi életében MSZP-közeliként elkönyvelt Leisztinger Tamás milliárdos nagybefektető, aki korábban már tett egy szívességet a NER-nek a diósgyőri csapat éveken át tartó finanszírozásával. De Szijjártó nem busongó típusú szurkoló: vasárnap kora este vidám posztot tett közzé arról, hogy életében először játszott a Honvéd old boys-csapatában. A bejegyzés kissé félreérthető mondattal kezdődik, miszerint

Hivatalosan is old boy lettem



Aki nem tudná, az old boys az MLSZ által szervezett bajnokságok legidősebb korkategóriája, a játékosok itt a 44. életévük betöltése utáni év január 1-éje után játszhatnak. (Az öregfiúk ehhez képest csikókategória, abban 34 és 44 éves koruk között játszanak a focisták.) Vagyis az 1978. októberében született Szijjártó már 2023. január elseje óta old boy-korú játékos. A következő mondata helyreteszi a dolgot, ebből kiderül, hogy úgy értette, hogy most játszott először a Honvéd old boys csapatában a budapesti első osztályban.

„Megtisztelő volt fiatalkorom kedvenc játékosaival - Szamosi Tamással, Bárányos Zsolttal, Hungler Gáborral, Árki Gáborral és Móra Krisztiánnal - együtt pályára lépni” – folytatta Szijjártó.

Két embernek ezzel biztosan nagy boldogságot okozva, nem hiszem ugyanis, hogy eddig sok olyan magyar fociszurkoló akadt volna, aki Árki Gábort és Móra Krisztiánt nevezte meg kedvenc Honvéd- vagy bármilyen színű játékosaként, de ez persze szubjektív kérdés. Mórát tényleg nem lehet könnyű rajongani, ő sosem játszott NB1-es meccset életében, Árki 8 évig volt szerződtetett honvédos, ezidő alatt összersen 11 alkalommal lépett pályára, megbabonázva Szijjártót.

Aki a nap goal droppingját mutatta be, amikor ezzel a mondattal zárta a posztját:

Szamó, köszi az asszisztot!!

Az ugye megvan, hogy kinek adott Szamosi Szamó Tamás híres gólpasszt Szijjártó előtt? Igen, Koplárovics Bélának, amikor a Zalaegerszeg megverte a Manchester Unitedet:

link Forrás

Vagyis Szijjártó az új Koplárovics Béla. De fog-e valaha bárki is ilyen rajongói dalt írni Szijjártó Péternek?