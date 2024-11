Lázár János Kőbánya-Kispesten találkozott a hétköznapi valósággal

„Megígértem, találkoztunk. Arató Gergely, a DK országgyűlési képviselőjének kérésére bejárjuk a Kőbánya-Kispest vasútállomást. Szívesen elkísérem az ellenzéki képviselőtársaimat egy-egy ilyen terepszemlére, de pontosan tudom, hogy miből kell várat építenünk. A KöKi-n is van feladat bőven” – számolt be az építési és közlekedési miniszter hétfő délután, miközben éppen lehalt a Déli pályaudvar. Lázár János ezzel arra utalt, hogy a MÁV szar, de ez nem meglepő, mert egy ideje úgy viselkedik, mintha főleg az lenne a dolga, hogy a kormány tagjaként azon panaszkodjon, hogy az állami alrendszerek mennyire rosszul működnek a pártja és kormánya 14 éve tartó, jórészt kétharmados uralma után.

Vitézy Dávid – aki egy ideje rendszeresen vitatkozik Lázárral a témában – nem sokkal később reagált is a posztra: „Miközben a Déli pályaudvart lezárták »műszaki probléma« miatt, Lázár János egy másik budapesti vasútállomáson sétálgat, Kőbánya-Kispest állapotát tekinti meg a DK képviselőjével közösen, hogy megállapíthassa ismét: szarból kell várat építenie a kormánynak a MÁV-nál. Jó reggelt kívánok!

Ha Lázár miniszter úr a nagy megdöbbenés közepette esetleg a felelősöket keresné, emlékeztetném: ő maga állította le Kőbánya-Kispest vasútállomás fejlesztését, amire még uniós forrás is volt. A vonatkozó közbeszerzést a BFK 2022-ben írta ki, amit aztán a vasútfejlesztéssel foglalkozó szakembergárda kirúgásával egyidejűleg Lázár János visszavonatott az ismert »NEM! SOHA!« feliratokkal általa összefirkált beruházási táblában. Az állomás fejlesztése a repülőtéri vasút megépítéséhez is szükséges lenne, de az a beruházás se lépett előre egy tapodtat sem ebben az elmúlt két és fél évben.”

Lázár azóta kitett egy videót is a látogatásról, amiben a DK-s képviselővel együtt nevetnek Magyar Péter hangfelvételügyein. (A Tisza Párt elnöke hamar oda is kommentelte, hogy: „milyen szép is, amikor összenő a DK és a Fidesz nyilvánosan is. koalíció is lesz?”)

A videó egy pontján egy balhézó férfit figyelve a kastélytulajdonos Lázár János rá is csodálkozik a hétköznapi valóságra Kőbánya-Kispesten.