Éves BKK-bérlet kedvezménnyel próbálja csökkenteni a parkolási tumultust a II. kerület

Éves BKK-bérletet igényelhetnek azok a II. kerületi lakosok, akik korábban rendelkeztek lakossági várakozási hozzájárulással, de most lemondanak róla, derül ki Őrsi Gergely polgármester közleményéből. A kerületvezetés szerint a díjemelés mellett más ösztönzőkkel is tenni lehet „a parkolási tumultus ellen”.

photo_camera Őrsi Gergely, a kerület polgármestere. Fotó: Németh Dániel/444

Az önkormányzat szerint jelenleg több mint tizenegyezer lakossági várakozási hozzájárulásra mindössze közel kilencezer fizető várakozóhely jut. Ehhez képest egyetlen év alatt 16 százalékkal nőtt a hozzájárulások száma, miközben a kerületben már nincs annyi közterület, amit várakozóhellyé lehetne alakítani. A BKK-kedvezményen túl más ösztönzőket is bevetnek:

„Január 1-jétől a lakossági várakozási hozzájárulások kiváltásakor a költségtérítési díjon felül éves várakozási díj is fizetendő” – írja Őrsi, hozzátéve, hogy a díjak emelésének ellensúlyozására próbálnak kedvezményeket biztosítani. 50 százalékos kedvezményt kapnak a nagycsaládosok és a nyugdíjasok is az első és a második autóra is.