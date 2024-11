Még Hollandiában is jogellenesnek tartják a holland Sarco öngyilkos kapszula használatát

Még az eutanáziát régóta engedélyező Hollandiában is jogellenesnek tartják a holland találmányt, a Sarco nevű öngyilkos kapszula használatát, ami már Svájcban is letartóztatásokhoz vezetett.

A holland ügyészség szerint törvényileg büntetendő hagyni, hogy valaki öngyilkosságot kövessen el a Sarco nevű öngyilkos kapszulában, jelentették be csütörtökön. Az ügyészég szerint öngyilkosságban való jogellenes segítségnyújtásnak minősül, ha az öngyilkosság a kapszulában sikeres volt.

photo_camera

Fotó: Exit International

A kapszulát Hollandiában tervező és gyártó Cooperative Last Will szervezet ugyanis Svájc utána Hollandiában is használatra bocsátaná az eszközt. A kapszula csak belülről vezérelhető, egy gomb megnyomásával nitrogén szabadítható fel, amitől a benne fekvő ember elájul, mielőtt elfogy az oxigén és meghal. A szervezet azért lobbizik, hogy az embereknek több joguk legyen meghatározni, hogyan és mikor ér véget az életük. Érvelésük szerint a Sarco egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi, hogy valaki kényelmesen véget vessen saját életének anélkül, hogy orvosokra vagy másokra támaszkodna ebben.

A kapszulát először Svájcban használták, ahol egy 64 éves amerikai vetett véget az életének az eszközzel, a svájci rendőrség utána több embert is letartóztatott. A módszer kritikusai attól tartanak, hogy az eszköz modern kialakítása népszerűsíti az öngyilkosságot, és aggályos, hogy orvosi felügyelet nélkül működtethető. (NLTimes)

Aki arra kíváncsi, mit tegyen, ha öngyilkossági gondolatai vannak, az itt tájékozódhat, akinek pedig azonnali segítségre van szüksége, az ide kattintson.