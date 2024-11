Szájer után Csurka is megtért a kormánypártok kebelére

Jó reggelt! Kellőképpen sokszínű napot tudhatunk magunk mögött, nézzék csak!

Budapest

photo_camera Fotó: Vitézy Dávid/Facebook

A közgyűlés napján felidéztük, hogy Kiss Ambrushoz ragaszkodik a főpolgármester, de a Tisza hallani sem akar róla. Hogyan lett ennyire megosztó egy szürke eminenciás, aki egykor még kitüntetést is kapott azért, mert egyeztetéseket és megállapodásokat hangolt össze?

Aztán a közgyűlésen összecsapott Baranyi Krisztina és Vitézy Dávid, aki annyira hevesen hibáztatta Lázár Jánost, hogy a fideszes Gulyás Gergely felajánlotta, főz neki egy hársfateát. A fővárosi drogstratégiát is tárgyalni akarta a Fidesz, amelynek képviselői a tiszásokat cukkolták, hogy azok nem mernek hozzászólni Magyar Péter jóváhagyása nélkül.

Aztán estére komoly eredményeket is hozott a közgyűlés: nagy változások jönnek a budapesti parkolásban 2026-tól. Leszerelik a parkolóautomatákat városszerte, és árakat emelnek.

Közben a MOB és négy olimpikon azt próbálja elérni, hogy ne lehessen népszavazás a budapesti olimpiáról

Pista bátyánk

photo_camera Csurka István, a MIÉP elnöke Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

A keddi nap nagy visszatérője Szájer József volt, akinek szerdára is jutott egy nyilatkozata, amiben elmondta, miről nem akar nyilatkozni. Az ereszes dologról eleve nem is kérdezték, de azt is megfogadta, hogy gender kérdésekről sem beszél a személyes érintettsége miatt. Érti, aki érti!

De szerdán ugyanott és ugyanazok már Csurka István dicséretét zengték. És ahogy Szájernál is hallgatni kellett arról, úgy Csurkánál is hallgattak amarról. Hamarosan szobrot is állít neki pár fideszes, és ha azt hiszik, ez valami vicc, akkor majd törölgetem a könnyeiket.

Bónusz: Szájer és Csurka rehabilitálása mellett Schmidt Máriának még arra is volt energiája, hogy szabadnak minősítse az orosz választásokat

Viszik az ingatlanokat

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A 444 információi szerint a kormány 80 milliárd forint körüli összeget kínál a Magyar Tudományos Akadémiának a kutatóintézeti ingatlanjaiért, noha az MTA vagyonbecslése szerint azok megközelítőleg 150 milliárd forintot érnek.

Egy minisztériumi szakember névvel és arccal beszélt róla, hogyan bontatnak el műemlék épületeket a NER urai.

Matolcsy és a haverok

photo_camera Fotó: Papp Szabolcs

Az NH Capital Kft. egy időben a Szemerey Tamás érdekeltségébe tartozó NHB leányvállalata volt. Tulajdonosa, Hauser Zoltán jó üzleti viszonyban állt Szemereyvel, Matolcsy György jegybankelnök unokatestvérével. Most viszont 133 milliós adóssága miatt árverezik a céget, amit már 300 000 forintért is megvehetnénk.

Nagy Márton amúgy pont most mondta el, hogy „nem azért haragszom Matolcsyra, mert kirúgott, hanem mert utánam nyúlt, el akart lehetetleníteni”.

Amíg eljátszogattak ezzel, a forint újabb mélypontra került.

Vág az esze, mint az eke

photo_camera Fotó: Haász János

Tagadta a bűnösségét a korrupciós óriásperben Varga Mihály volt helyettes államtitkára és Palkovics László volt bizalmasa is. Karsai Tamás korábbi helyettes államtitkár a XI., Barta-Eke Gyula volt állami cégvezető a XII. rendű vádlott a több minisztériumot érintő vesztegetési ügyben, 4, illetve 5 év börtönt kértek rájuk. A mai előkészítő tárgyaláson kihallgatott két másik vádlott szintén tagadta a bűnösségét.