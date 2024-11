Megszavazták, nagy változások jönnek a fővárosi parkolásban

Estébe nyúló, egész napos ülés után zajlott az első szavazási kör a Fővárosi Közgyűlésben, ahol végül nem is sikerült a napirendi pontok végére jutni, hanem egy ponton inkább szavaztak az addig már megtárgyalt kérdésekről.

Így eldőlt, hogy komoly változások jönnek a fővárosi parkolási rendszerben: a Karácsony Gergely és Vitézy Dávid által benyújtott módosítók nyomán szavazták meg a képviselők, hogy 2026-tól már a BudapestGo applikációban is lehet majd intézni a parkolást, és le fogják szerelni a parkolóautomatákat városszerte. 2026-től áremelés is jön majd. A javaslat szerint az emelés más változásokkal együtt július 1-én lép életbe.

A Karácsony-féle eredeti javaslatban szerepelt, hogy a belvárosi területeken (A és B zónában) legyen fizetős hétvégente is a parkolás, azonban ezt a végső változatból Baranyi Krisztina és Barna Judit javaslatára kiszavazták. Baranyi egyébként a hétvégi parkolási díjat a közgyűlési hozzászólásában is kifogásolta.

Döntöttek arról is, hogy a BKK bérlettel rendelkezők kedvezményesebb áron parkolhatnak majd, és többet kell majd fizetni a nehezebb autók, azaz elsősorban a SUV-ok után. Eldőlt az is, hogy megszűnik a zöld rendszámos autók ingyenes parkolása.

A parkolásról heves vita zajlott a nap folyamán, erről részletesen is írtunk. A szavazás után Karácsony arról írt oldalán, hogy parkolási rendszerváltás jön a fővárosban, míg Vitézy arról írt, hogy „búcsúzik Budapest a parkolóautomatáktól 2026-tól, elfogadta a Közgyűlés a javaslatunkat, legyőztük az automatalobbit és a parkolási maffiát!”

Szavaztak Karácsony igazgatóságokkal kapcsolatos javaslatáról is: mint korábban írtuk, a főpolgármester azt javasolta, hogy az összes egyszemélyes fővárosi cégnél szüntessék meg az igazgatóságokat, a testületek jogköreit gyakorolja a Fővárosi Közgyűlés. Ez a döntés a BKK-t, a BKV-t, a Budapesti Közműveket, a Vagyonkezelő Központot és a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.-t érinti, és szerdán átment a közgyűlésen.

Döntött arról is a Közgyűlés, hogy a BKK-nak adják át a fővárosi aluljárók kezelését. Ez azért fontos, mert a fideszes képviselők által kezdeményezett, de Vitézy programjában is szereplő ötlet szerint éjszakára lezárnák azokat az aluljárókat, ahol van felszíni közlekedés is. Ugyan a lezárásról még nem született szerdán döntés, de a BKK-nak való átadás egy lehetséges út lehet efelé. Ha minden igaz, erről még hatástanulmányokat is fognak készíteni.

(A cikk eredeti verziójában azt írtuk, hétvégén is fizetős lehet a parkolás a belvárosban, azonban az eredeti javaslatokat és az elfogadott módosítókat ismét összevetve a szöveget korrigáltuk.)