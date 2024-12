Már a szíriai menekültek kitoloncolására készülnek az uniós országok

Alig telt el 24 óra az Aszad-rezsim bukása után, több európai ország is arra a megállapításra jutott, hogy nem lesznek több veszélyben a szíriai menekültek, ha visszatérnek a hazájukba, írja a Politico. Ausztria például, ahol mintegy 100 ezer szíriai él, bejelentette, hogy elindít egy „visszatérési és kitoloncolási” programot, és felfüggeszti a menedékkérelmek elbírálását. Utóbbi mellett határozta el magát Belgium, Franciaország, Németország, Görögország, Olaszország, Svédország és az Egyesült Királyság is.

A szíriai polgárháború 2011-es kitörése után szíriaiak milliói kerestek menedéket Európában, itt sokan menekültstátuszt kaptak és új életet kezdtek. Vannak azonban, akik csak nemrég nyújtották be a menedékkérelmüket, az országok intézkedései valószínűleg őket fogja megcélozni a lap szerint.

photo_camera Fotó: AFP PHOTO/BULENT KILIC

A kormányok úgy látják ugyanis, hogy Aszad távozásával, a menedékjog kérelmek jogalapja, vagyis a rezsim brutális lenyomása, már nem érvényes.

A civil szervezetek ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy túl korai ez a lépés a kormányok részéről, hiszen a szíriai helyzet még mindig rendkívül bizonytalan, főleg azért, mert egyelőre keveset lehet tudni a hatalmat átvevő lázadó csoportokról. A rezsimet leverő lázadó vezérről, Abu Mohammed al-Dzsolaniról itt írtunk részletesen.

Sőt szerintük azt is látni kellene, hogy az új vezetés és az új körülmények lehetővé teszik-e a szíriaiak számára, hogy újjáépítsék az életüket, vagy esetleg egy eddiginél is súlyosabb helyzetbe kerülnének. Hazájukat ugyanis évekig tartó háború pusztította, a lakosság fele élelmiszerhiányban szenved és 96 százalékuk kevesebb mint nap 7 dollárból él (ez jelenlegi árfolyamon 2700 forint), és romokban hevernek a kritikus infrastruktúrák is, mint az egészségügy, a szennyvíz- és az elektromos hálózat. Utóbbiak újjáépítése évekbe telhet.

Az uniós külügyminiszterek legközelebb a decemberi 16-i brüsszeli ülésükön vitatják majd meg a szíriai helyzetet, egyebek mellett azt is, hogy hogyan viszonyuljon az EU az új szíriai vezetéshez.

