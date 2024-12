Szétdúlt elnöki palota, szobordöntések, fegyverrel kikísért miniszterelnök - videókon az Aszad-rezsim bukása

A szíriaiak vasárnap ünnepelve özönlötték el az utcákat, miután a lázadók elképesztő gyorsasággal elfoglalták a fővárost, véget vetve az Aszad család 50 éves vasuralmának. Az elnök - a beszámolók szerint - parancsot adva a hatalom békés átadására - ismeretlen helyre repült el Szíriából. Rengeteg a kérdés Szíria és a tágabb régió jövőjét illetően, de a szírek számára a mai nap az ünneplésé.

photo_camera Fotó: MOHAMMED NAMMOOR/Anadolu via AFP

A lázadók így jelentették be Damaszkusz elfoglalását az állami tévében:

Ujjongó tömegek gyűltek össze Damaszkusz központi terein, és a szíriai forradalmi zászlót lengetve az arab tavasz első napjait idézték, mielőtt a brutális elnyomás és a lázadók felemelkedése közel 14 éves polgárháborúba sodorta az országot.

Mások vidáman fosztogatták az elnöki palotát és az Aszad család rezidenciáját, miután Bassár Aszad elnök és más vezető tisztségviselők eltűntek, hollétük ismeretlen. A SkyNews által közzétett felvételen állítólag Aszad elnöki palotájában nézelődő, allahakbározó szírek láthatók:

Voltak, akik a bútorokat pakolták:

A Hassan I. Hassan, a New Lines Magazin szír-amerikai főszerekesztője által megosztott twitteres videó állítólag szintén Aszad palotájában készült, a felirat szerint Aszad lányának a szobájában, bár azt aztán végleg nem tudni, hogy az óriási Louis Vutton táskát (dobozt?) melyik szobában találták.

Bashar al Assad neighbors drop by his house - and they’re exited to go through his stuff pic.twitter.com/u77WuheUDL — Hassan I. Hassan (@hxhassan) December 8, 2024

Rögzítették azt is, ahogy a lázadók kikísérik a hivatalából a miniszterelnököt.

Megrázó erejű felvételek kerültek ki a Twitterre, hiszen a börtönök megnyitásakor nők, gyerekek(!), évtizedek óta bebörtönzött emberek szabadultak ki egyik pillanatról a másikra. A napokban több ezer foglyot szabadítottak ki a szíriai kormánybörtönökből Aleppóban és Hamában, miután a Hayat al-Tahrir al-Sham (HTS, azaz Levante Felszabadításáért) vezette iszlamista lázadók elfoglalták a várost. Az elfoglalt városokban a lázadók egyik első intézkedése az volt, hogy a kormány börtöneiből foglyokat engedtek szabadon. A börtönök, ahol ezidáig a becslések szerint körülbelül 136 000 embert tartottak fogva, rengeteg szír számára a kormányzati elnyomás jelképei voltak, emiatt Szíriát illették a „csend királysága” névvel. A lenti felvételen a Sednaya börtön női részlegében fogva tartottak szabadulása látható:

#Syria: incredible scenes from the moment the prison cells were opened at the women's detention area of Sednaya prison. pic.twitter.com/JqaFuswz8z — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) December 8, 2024

Ugyanebből a börtönből a felvételek szerint egy kisgyerek szabadul:

Today this child, like countless Syrian children in the 14 years before him, embodies the brutality of the Assad regime. He was released from the Sednaya prison where he was imprisoned with his mother.



Was he born in prison? Was he conceived by one of the prison guards? Has he… pic.twitter.com/ZJUBTgMa4k — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) December 8, 2024

Kiszivárgott dokumentumokból kiderült, hogy a szíriai biztonsági apparátus a börtönöket kulcsfontosságú eszköznek tekintette a másként gondolkodók elfojtására és a békés tüntetések lendületének megállítására. Az állami biztonsági kirendeltségek, fogdák és börtönök kiterjedt hálózata brutális kínzási módszereiről vált hírhedté, amelyeket a jogvédő csoportok szerint ipari méretekben alkalmaztak - írja a Guardian.

Aszad uralmának megdőlésével, a tömegek az elnyomásra emlékeztető látványos jelképek megsemmisítését is elkezdték, így az elnök/diktátor szobrait is ledöntötték, ezen a felvételen például Homsz városában.

A profoundly symbolic moment for Syria: the toppling of Assad’s statue in Homs after the rebels took control, facing little resistance. Homs is regarded as the capital of the Syrian revolution that began in 2011 & suffered one of the most brutal crackdowns pic.twitter.com/VTwOSb0EBY — Liz Sly (@LizSly) December 7, 2024

Ezen pedig Jaramanában, Damaszkusz külvárosában döntik le Hafez al-Aszad (Bassár apja, az előző elnök) szobrát:

عاااجل: مراسل السويداء 24 يؤكد إسقاط تمثال حافظ الأسد وسط مدينة جرمانا بريف دمشق في هذه الأثناء pic.twitter.com/73OwQewHGY — السويداء 24 (@suwayda24) December 7, 2024

Latakiában pedig sajátos szánkónak hazsnálták Aszad ledöntött szobrát:

Assadsleigh with the boys in the city of Latakia.#Syria. pic.twitter.com/NvbGRhPK60 — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) December 8, 2024

Bár Damaszkuszban milicisták egy csoportja behatolt az olasz nagykövet rezidenciájára, sem a nagykövet, sem a helyszínen tartózkodó olasz carabinierik ellen nem léptek fel erőszakosan, csak három autót vittek el magukkal a lázadók. Erről Antonio Tajani külügyminiszter számolt be.

Ugyanez az erőszakmentesség nem mondható el a Aszad-rezsimet jelentősen támogató Irán szíriai nagykövetsége kapcsán. AP videóján az iráni nagykövetség feldúlása látható:

Címlapkép: LOUAI BESHARA/AFP