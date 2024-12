A MÁV megelőzhette volna a vonatközlekedés teljes összeomlását Veszprém és Ajka között a Közlekedő Tömeg szerint

Már az alaphír is elég keményen hangzott: annyira rossz állapotban van a pálya, hogy fél évig nem jár a vonat Veszprém és Ajka között. Ezt mi is a MÁV közleménye alapján írtuk meg, de a Közlekedő Tömeg három nappal később már egész kis elemzést kanyarított arról, hogy a helyzet még ennél is sokkal súlyosabb.

Állításuk szerint egy mindössze 400 méter hosszú hibás pályarész az oka, hogy legalább egy évig nem közlekedhetnek a tehervonatok, és legalább fél évig a személyvonatok Veszprém és Ajka között, az ország egyik nemzetközi fővonalán.

Ezt a rövid szakaszt pedig nem csak ki lehetett volna javítani, de a MÁV is tudta, hogy gyorsan ki kellene javítania.

A Közlekedő Tömeg szerint a MÁV közleményéből nem derül ki, csak következtetni lehet rá, hogy

nem időjárási ok, hanem évek óta kirívó mértékben elhanyagolt karbantartás vezetett a vasút világosan előrejelezhető tönkremeneteléhez,

a lezárásra nem a helyreállítás miatt van szükség, az csak egy ismeretlen jövőbeni időpontban kezdődik csak meg, és

a keletkezett kár helyreállítása a megelőzéshez képest sokszoros ráfordítást igényel majd.

A MÁV által kiadott Sínek világa című szakmai folyóirat 2019/3 lapszámában a társaság szakértője részletesen bemutatja kritikus, 400 méter hosszú pályaszakaszt. A 2010-es években végzett vizsgálatok szerint a töltés anyaga valójában a feladatra alkalmatlan, amit tovább súlyosbít a csapadék, a felszíni és felszín alatti vizek megoldatlan elvezetése. Hosszú távon megnyugtató megoldást csak a földmű újjáépítése jelenthetett, amire 2018-ban került sor több hónapos lezárás alatt, azonban csak csökkentett műszaki tartalommal, a víztelenítés rendezése nélkül. A szakcikk előre figyelmeztett, hogy a rendes víztelenítés nélkül az újjáépített földmű teherbírása is elégtelen lesz.

A Közlekedő Tömes információi szerint ebben az időben a vízelvezetés megoldása 200-300 millió forintos egyszeri ráfordítást igényelt volna, de az elmúlt öt év folyamatos vizesedése miatt megint tönkrement földmű újbóli újjáépítése milliárdos nagyságrendű kiadást igényel majd, és hát ugye vonatozni sem lehet majd ki tudja meddig.

„A minimálisan elvárható szakmai gondossággal, gazdálkodási előrelátással és tulajdonosi szemlélettel a vasút leállása megelőzhető lett volna” - jelenti ki a szakmai egyesület, amely szerint „az okok a helyi tényezőkön túlmutatnak, és a MÁV felsővezetésén át a minisztériummal bezárólag az államapparátus teljes működésképtelenségéről és alkalmatlanságáról tanúskodnak.”

