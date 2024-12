Csak a paksi bővítés nem kapott mentességet a Gazprombank elleni szankciók alól

Az amerikai pénzügyminisztérium ideiglenesen felfüggesztette az atomenergiával kapcsolatos fizetésekre vonatkozó, Gazprombankra érvényes szankciót. A június 30-án lejáró különleges mentesség nem terjed ki a folyamatban lévő beruházásokra, a kiadott határozat

külön megemlíti a paksi bővítést, amire a szankció továbbra is érvényben marad.

Az Egyesült Államok még november 21-én vezette be azokat a büntetőintézkedéseket, amelyek megakadályozzák az orosz bankot érintő tranzakciók lebonyolítását. Szijjártó Péter előbb hivatalosan is mentességet kért a szankciók alól arra hivatkozva, hogy a kivétel egy létező gyakorlat, és több orosz bankra vonatkozóan is van ilyen szabályozás, amelynek az Egyesült Államok az orosz uránért fizet. A mentesség iránti kérelem benyújtása után egy nappal David Pressman, az Egyesült Államok budapesti nagykövete az X-en állt ki a szankciók mellett, szavai üzenetértékűek lehettek Magyarország számára. Majd múlt héten Szijjártó már arról számolt be, hogy a földgázimportot illetve a paksi atomerőmű működtetéséhez szükséges fűtőelemek ügyében már megtalálták a megoldást.

Jelenleg a Paks II. munkálataiért és a földgázért való fizetési módszerek összehasonlítása és kidolgozása zajlik

- mondta a külügyminiszter múlt pénteken, miután Alekszej Lihacsovval, a Roszatom vezérigazgatójával egyeztetett