Elfogták a 18 éves álorvost, aki több nyugat-magyarországi kórházban orvosnak adta ki magát

A székesfehérvári rendőrök elfogták és kuruzslás vétsége miatt hallgatták ki azt a 18 éves fiatalt, aki a gyanú szerint álorvosként több kórházban is járt az elmúlt napokban. A police.hu beszámolója szerint

hol orvosnak, hol orvostanhallgatónak adta ki magát, és egészségügyi szolgáltatást nyújtott annak ellenére, hogy semmilyen erre jogosító végzettséggel nem rendelkezett.

Vasárnap este számolt be az RTL Híradója arról, hogy egy fiatal hetekig orvostanhallgatónak adta ki magát, így jutott be a székesfehérvári, győri és pápai kórházakba. A fiú injekciókat adott be, szakmai gyakorlatokon vett részt, műtőkbe is belépett.

Az érintett intézményekben azonnali belső vizsgálatot rendelt el az Országos Kórházi Főigazgatóság. Az OKFŐ szerint „az ismeretlen jelenléte egyetlen betegnek sem okozott további egészségkárosodást, egészségromlást.”