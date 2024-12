Orbán az EU-csúcson kap még egy esélyt, hogy elérjen valamit a féléves diplomáciai hazárdjátékával

Tavaly izgalmas és fordulatos volt a decemberi EU-csúcs. Orbán Viktort az első nap kiküldték kávézni, hogy a többi vezető megszavazhassa Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásának megindítását. Cserébe a magyar miniszterelnök másnap megvétózta az uniós költségvetés kiegészítését.

Ezúttal nem várhatóak ekkora izgalmak. Mivel a 27 uniós állam- és kormányfőnek nem kell megosztó kérdésben döntést hoznia, a csütörtök délelőtt kezdődő EU-csúcs várhatóan már este véget ér. A csúcstalálkozó debütáló házigazdája António Costa, az Európai Tanács új elnöke, díszvendége pedig Volodimir Zelenszkij ukrán elnök lesz.

Orbán vs. Zelenszkij

Ahogy a háború kitörése óta minden EU-csúcson, Ukrajna ezúttal is téma lesz. Mivel Donald Trump novemberi győzelme óta bizonytalanná vált Ukrajna amerikai támogatása, felértékelődött az Európai Unió szerepe. A megváltozott geopolitikai helyzetet Costa is felismerte. Rögtön az első munkanapján Kijevbe látogatott, és a csatlakozási folyamat felgyorsítását ígérte Zelenszkijnek, akit a mostani EU-csúcsra is meghívott.

photo_camera António Costa és Volodimir Zelenszkij Fotó: HANDOUT/AFP

Costa azt szeretné, ha a politikusok egységes kiállással jeleznék, hogy az ukránok továbbra is számíthatnak az Unióra. Trump január 20-ai hivatalba lépése és a béketárgyalások esetleges megindulása miatt Ukrajna kritikus pillanat előtt áll. Costa mellett a vezetők többsége is azt szeretné, hogy ha tényleg lesznek béketárgyalások, Ukrajna a lehető legerősebb helyzetben kezdhesse meg azokat. Emiatt ismét egyértelműen ki akarják mondani, hogy Ukrajna nélkül nem lehet a békéről dönteni.

A közös kiállásra a legnagyobb veszélyt természetesen ezúttal is Orbán jelenti. A magyar miniszterelnök a múlt héten újabb békemisszióba kezdett, a zavaros partizánakció keretében karácsonyi tűzszünetet akar elérni. Fel is hívta Vlagyimir Putyin orosz elnököt, Zelenszkijt azonban az ukránok szerint nem kereste. Az ukrán elnök később közölte, hogy nem kér Orbán közvetítéséből, mire a magyar miniszterelnök provokációt emlegetve követelt tőle választ a javaslatra.

Kérdés, hogy Orbán megint csak a médiafigyelem miatt kezdett-e bele az akcióba, vagy legalább minimális mértékben komolyan gondolja a karácsonyi tűzszünetet. Amennyiben utóbbi a helyzet, az EU-csúcson személyesen tárhatja elő tervét Zelenszkijnek.

photo_camera Orbán Viktor érkezik az EU-Nyugat-Balkán csúcstalálkozóra Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Mivel decemberben véget ér Magyarország soros uniós elnöksége, ez Orbán utolsó esélye, hogy javítson a szakmailag egyébként korrektül sikerült elnökség katasztrofális politikai megítélésén. Ha nem él a lehetőséggel, csak a trolldiplomáciája miatt emlékeznek majd erre a félévre.